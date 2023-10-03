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    • Фанаты «Униона» вывесили гигантский баннер против УЕФА на матче Лиги чемпионов

    Фанаты «Униона» вывесили гигантский баннер против УЕФА на матче Лиги чемпионов

    Фанаты «Униона» устроили акцию протеста на матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Браги».

    Болельщики берлинской команды растянули на центральной трибуне гигантский баннер с критикой УЕФА.

    «Стадионные нормы УЕФА: вам плевать на спорт, вас интересуют только деньги», – гласит послание фанатов.

    • «Унион» проводит домашние матчи в ЛЧ на Олимпийском стадионе в Берлине.
    • Основная арена клуба – стадион Ан дер Альтен Фeрстерай – по регламенту не подходит для матчей еврокубков.

    Фото: Sebastian Christoph Gollnow/Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.10.2023 20:34
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