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    • Абаскаль покинет «Спартак», а его заменят Карпин или Черчесов? Собрали главные инсайды

    Абаскаль покинет «Спартак», а его заменят Карпин или Черчесов? Собрали главные инсайды

    Выездное разгромное поражение от «Крыльев» больно ударило по атмосфере вокруг «Спартака». Если раньше ходили точечные слухи вокруг кандидатуры Гильермо Абаскаля и будущего клуба, то теперь инсайдов стало больше.

    Будут ли перемены в «Спартаке»: что говорят официальные представители клуба после фиаско в Самаре?

    После 0:4 от «Крыльев» Гильермо Абаскаль сказал, что это было худшее поражение команды при нем по счету, но не по игре. Абаскаль рассказал о каких-то локальных неудачах по ходу игры и заявил: «Мы стараемся побеждать в каждом матче. Все бьемся за «Спартак», с гордостью надеваем красно‑белую майку. Иногда игра получается, иногда нет. Но мы все профессионалы. Идем дальше».

    Конечно, мало никто не сомневался в том, что позиции Абаскаля в «Спартаке» станут не такими прочными после матча с «Крыльями». Сразу же пошли слухи, что Абаскаля могут заменить Станислав Черчесов и Валерий Карпин. Никто из клуба не стал комментировать доступную информацию. Зато внезапно высказался Валерий Карпин:

    «Я в «Спартаке»? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею. Все, не хочу больше ничего говорить или комментировать».

    А что вообще говорят о новом тренере? Он будет? Если да, то кого рассматривает «Спартак»?

    Вот набор инсайдов, которые появлялись после проигрыша «Спартака» и до момента написания материала:

    • «Чемпионат» сразу же сообщил, что Карпин и Черчесов – кандидаты на место Абаскаля.

    • Чуть позже появилась информация от «Спорт-Экспресса»: будущее Абаскаля решится после дерби против ЦСКА. Metaratings добавил, что «Спартак» обращался к европейским агентам с запросом найти нового тренера.

    • Внезапный инсайд от Ивана Карпова: «Спартак» изучает вариант с назначением Владимира Ивича из «Краснодара». В его контракте есть отступные в 900 тысяч.

    • Почти сразу же высказался Массимо Каррера: «Абаскаль может покинуть «Спартак»? Если команде понадобится помощь, и они меня позовут, то, конечно, буду готов возглавить московский клуб».

    • Телеграм-канал «КБ Телега» писал, что прямо сейчас «Спартак» не ведет никаких переговоров насчет нового главного тренера, что Абаскаль останется в клубе минимум до зимы, а Черчесов и Карпин не являются фаворитами.

    • 3 октября автор РБК Грант Гетадарян подробно расписал ситуацию, при которой возможен уход Гильермо Абаскаля. По его данным, генеральный директор Олег Малышев и спортивный директор Пол Эшуорт сходятся во мнении, что Абаскалю нужно дать еще шанс. Кроме того, источники Гетадаряна называют несколько причин, по которым расставание с Абаскалем сейчас – не особо выгодная история:

    1. Вероятная перестройка спортивного департамента.

    2. ЛУКОЙЛ не хочет платить Абаскалю компенсацию за расторжение контракта.

    Что касается кандидатур Черчесова и Карпина, то эти варианты идут не от Эшуорта и Малышева. Историю с назначением Черчесова прорабатыват ЛУКОЙЛ – в компании ценят качества тренера. Ни с одним из вариантом ЛУКОЙЛ не вел переговоров, но контакт с Черчесовым состоялся – он готов представить план по развитию проекта «Спартака».

    Фото: Edgar Breshchanov, Stupnikov Alexander/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    04.10.2023 14:46
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2675

      моэм 4 октября, 09:00

      Замена только тренера мера половинчатая и только создаёт иллюзию принятого решения , а менять надо всё обделавшееся руководство Малышева . Эшуорта, Белых . абсолютно нефутбольных людей...тогда следующее руководство будет знать . что вылетит вместе с тренером и будет хотя бы работать ....
      P. S Отдельно по Эшуорту : что в России делает гражданин Британии ракеты которой прямо сейчас убивают наших солдат ?????

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4728

      Snek 4 октября, 01:50

      Мне одному кажется, что результаты тренера смотрят по окончанию сезона, а не после каждого матча, как в Спартаке?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +20

      sunwap 4 октября, 00:54

      Заголовок из прессы: Спартак летом возглавит Зидан?
      Из разговора Степаныча который проживает в селе Боньдюки, проскользнул слух, что этим летом Зидан может стать главным тренером Спартака.
      - А может и Зидан летом придёт. Заявил Степаныч...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1676

      rac531 3 октября, 20:14

      " Черчесов и Карпин не являются фаворитами"
      Хорошая новость.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25188

      DOCTOR PENALTY 3 октября, 18:50

      "Но мы все профессионалы. Идём дальше"... И правда, шёл бы ты подальше!...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1064

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 3 октября, 18:25

      Движение "Валера верим" возрождается.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3752

      aaaaahhhh 3 октября, 17:20

      Слово сплетни - заменили словом инсайды. а смысл то не изменился, все равно пустая болтовня.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5165

      Бомбардиръ 3 октября, 17:17

      Карп же едет домой к шпротам, а рыбовод отдых себе устроил, если верить их словам.

      3
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      Рейтинг: +40486

      Project Бабангида 3 октября, 17:01

      Карпин авантюрист, но не дурак. точно не пойдёт. овцевод хоть и дурак, но ненастолько.
      дождитесь конца карьеры Дзюбы. тогда всё сойдётся. будет вам....второе пришествие

      5
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      Рейтинг: +20159

      ilichkadr 3 октября, 16:35

      Интересно, а на hh.ru уже открыли вакансию или ждут отмашку руководства?

      1
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