Абаскаль покинет «Спартак», а его заменят Карпин или Черчесов? Собрали главные инсайды

Выездное разгромное поражение от «Крыльев» больно ударило по атмосфере вокруг «Спартака». Если раньше ходили точечные слухи вокруг кандидатуры Гильермо Абаскаля и будущего клуба, то теперь инсайдов стало больше.

Будут ли перемены в «Спартаке»: что говорят официальные представители клуба после фиаско в Самаре?

После 0:4 от «Крыльев» Гильермо Абаскаль сказал, что это было худшее поражение команды при нем по счету, но не по игре. Абаскаль рассказал о каких-то локальных неудачах по ходу игры и заявил: «Мы стараемся побеждать в каждом матче. Все бьемся за «Спартак», с гордостью надеваем красно‑белую майку. Иногда игра получается, иногда нет. Но мы все профессионалы. Идем дальше».

Конечно, мало никто не сомневался в том, что позиции Абаскаля в «Спартаке» станут не такими прочными после матча с «Крыльями». Сразу же пошли слухи, что Абаскаля могут заменить Станислав Черчесов и Валерий Карпин. Никто из клуба не стал комментировать доступную информацию. Зато внезапно высказался Валерий Карпин:

«Я в «Спартаке»? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею. Все, не хочу больше ничего говорить или комментировать».

А что вообще говорят о новом тренере? Он будет? Если да, то кого рассматривает «Спартак»?

Вот набор инсайдов, которые появлялись после проигрыша «Спартака» и до момента написания материала:

• «Чемпионат» сразу же сообщил, что Карпин и Черчесов – кандидаты на место Абаскаля.

• Чуть позже появилась информация от «Спорт-Экспресса»: будущее Абаскаля решится после дерби против ЦСКА. Metaratings добавил, что «Спартак» обращался к европейским агентам с запросом найти нового тренера.

• Внезапный инсайд от Ивана Карпова: «Спартак» изучает вариант с назначением Владимира Ивича из «Краснодара». В его контракте есть отступные в 900 тысяч.

• Почти сразу же высказался Массимо Каррера: «Абаскаль может покинуть «Спартак»? Если команде понадобится помощь, и они меня позовут, то, конечно, буду готов возглавить московский клуб».

• Телеграм-канал «КБ Телега» писал, что прямо сейчас «Спартак» не ведет никаких переговоров насчет нового главного тренера, что Абаскаль останется в клубе минимум до зимы, а Черчесов и Карпин не являются фаворитами.

• 3 октября автор РБК Грант Гетадарян подробно расписал ситуацию, при которой возможен уход Гильермо Абаскаля. По его данным, генеральный директор Олег Малышев и спортивный директор Пол Эшуорт сходятся во мнении, что Абаскалю нужно дать еще шанс. Кроме того, источники Гетадаряна называют несколько причин, по которым расставание с Абаскалем сейчас – не особо выгодная история:

1. Вероятная перестройка спортивного департамента.

2. ЛУКОЙЛ не хочет платить Абаскалю компенсацию за расторжение контракта.

Что касается кандидатур Черчесова и Карпина, то эти варианты идут не от Эшуорта и Малышева. Историю с назначением Черчесова прорабатыват ЛУКОЙЛ – в компании ценят качества тренера. Ни с одним из вариантом ЛУКОЙЛ не вел переговоров, но контакт с Черчесовым состоялся – он готов представить план по развитию проекта «Спартака».

Фото: Edgar Breshchanov, Stupnikov Alexander/Global Look Press