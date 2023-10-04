Абаскаль покинет «Спартак», а его заменят Карпин или Черчесов? Собрали главные инсайды

Замена только тренера мера половинчатая и только создаёт иллюзию принятого решения , а менять надо всё обделавшееся руководство Малышева . Эшуорта, Белых . абсолютно нефутбольных людей...тогда следующее руководство будет знать . что вылетит вместе с тренером и будет хотя бы работать ....
P. S Отдельно по Эшуорту : что в России делает гражданин Британии ракеты которой прямо сейчас убивают наших солдат ?????
Выездное разгромное поражение от «Крыльев» больно ударило по атмосфере вокруг «Спартака». Если раньше ходили точечные слухи вокруг кандидатуры Гильермо Абаскаля и будущего клуба, то теперь инсайдов стало больше.
Будут ли перемены в «Спартаке»: что говорят официальные представители клуба после фиаско в Самаре?
После 0:4 от «Крыльев» Гильермо Абаскаль сказал, что это было худшее поражение команды при нем по счету, но не по игре. Абаскаль рассказал о каких-то локальных неудачах по ходу игры и заявил: «Мы стараемся побеждать в каждом матче. Все бьемся за «Спартак», с гордостью надеваем красно‑белую майку. Иногда игра получается, иногда нет. Но мы все профессионалы. Идем дальше».
Конечно, мало никто не сомневался в том, что позиции Абаскаля в «Спартаке» станут не такими прочными после матча с «Крыльями». Сразу же пошли слухи, что Абаскаля могут заменить Станислав Черчесов и Валерий Карпин. Никто из клуба не стал комментировать доступную информацию. Зато внезапно высказался Валерий Карпин:
«Я в «Спартаке»? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею. Все, не хочу больше ничего говорить или комментировать».
А что вообще говорят о новом тренере? Он будет? Если да, то кого рассматривает «Спартак»?
Вот набор инсайдов, которые появлялись после проигрыша «Спартака» и до момента написания материала:
• «Чемпионат» сразу же сообщил, что Карпин и Черчесов – кандидаты на место Абаскаля.
• Чуть позже появилась информация от «Спорт-Экспресса»: будущее Абаскаля решится после дерби против ЦСКА. Metaratings добавил, что «Спартак» обращался к европейским агентам с запросом найти нового тренера.
• Внезапный инсайд от Ивана Карпова: «Спартак» изучает вариант с назначением Владимира Ивича из «Краснодара». В его контракте есть отступные в 900 тысяч.
• Почти сразу же высказался Массимо Каррера: «Абаскаль может покинуть «Спартак»? Если команде понадобится помощь, и они меня позовут, то, конечно, буду готов возглавить московский клуб».
• Телеграм-канал «КБ Телега» писал, что прямо сейчас «Спартак» не ведет никаких переговоров насчет нового главного тренера, что Абаскаль останется в клубе минимум до зимы, а Черчесов и Карпин не являются фаворитами.
• 3 октября автор РБК Грант Гетадарян подробно расписал ситуацию, при которой возможен уход Гильермо Абаскаля. По его данным, генеральный директор Олег Малышев и спортивный директор Пол Эшуорт сходятся во мнении, что Абаскалю нужно дать еще шанс. Кроме того, источники Гетадаряна называют несколько причин, по которым расставание с Абаскалем сейчас – не особо выгодная история:
1. Вероятная перестройка спортивного департамента.
2. ЛУКОЙЛ не хочет платить Абаскалю компенсацию за расторжение контракта.
Что касается кандидатур Черчесова и Карпина, то эти варианты идут не от Эшуорта и Малышева. Историю с назначением Черчесова прорабатыват ЛУКОЙЛ – в компании ценят качества тренера. Ни с одним из вариантом ЛУКОЙЛ не вел переговоров, но контакт с Черчесовым состоялся – он готов представить план по развитию проекта «Спартака».
Фото: Edgar Breshchanov, Stupnikov Alexander/Global Look Press