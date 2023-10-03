Газзаев прокомментировал состав сборной России на октябрьские матчи

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев оценил состав национальной команды на ближайшие игры.
- Россияне встретятся с Камеруном (12 октября) и Кенией (16 октября).
- Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября.
- В сборную вызваны 29 футболистов, из них – 2 дебютанта.
«На сегодняшний день в состав сборной вызвали лучших игроков, которые есть. Участвуют и наши игроки, которые выступают в Европе. Это абсолютно правильно!
Играть будем дома против ведущей африканской команды, которая регулярно участвует в чемпионате мира. Уже пора было стабилизировать состав. Приветствую решение руководства сборной», – сказал Газзаев.
Источник: «Чемпионат»