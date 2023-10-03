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    • Газзаев прокомментировал состав сборной России на октябрьские матчи

    Газзаев прокомментировал состав сборной России на октябрьские матчи

    Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев оценил состав национальной команды на ближайшие игры.

    • Россияне встретятся с Камеруном (12 октября) и Кенией (16 октября).
    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября.
    • В сборную вызваны 29 футболистов, из них – 2 дебютанта.

    «На сегодняшний день в состав сборной вызвали лучших игроков, которые есть. Участвуют и наши игроки, которые выступают в Европе. Это абсолютно правильно!

    Играть будем дома против ведущей африканской команды, которая регулярно участвует в чемпионате мира. Уже пора было стабилизировать состав. Приветствую решение руководства сборной», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.10.2023 15:15
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