Газзаев прокомментировал состав сборной России на октябрьские матчи

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев оценил состав национальной команды на ближайшие игры.

Россияне встретятся с Камеруном (12 октября) и Кенией (16 октября).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября.

В сборную вызваны 29 футболистов, из них – 2 дебютанта.

«На сегодняшний день в состав сборной вызвали лучших игроков, которые есть. Участвуют и наши игроки, которые выступают в Европе. Это абсолютно правильно!

Играть будем дома против ведущей африканской команды, которая регулярно участвует в чемпионате мира. Уже пора было стабилизировать состав. Приветствую решение руководства сборной», – сказал Газзаев.