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    • ⚡️ Состав сборной России на октябрьский сбор: Карпин выбрал 29 игроков

    ⚡️ Состав сборной России на октябрьский сбор: Карпин выбрал 29 игроков

    Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды на октябрьский сбор.

    В список Валерия Карпина попали 29 футболистов.

    Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»);

    Защитники: Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (все – «Крылья Советов»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Георгий Джикия («Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Евгений Харин («Ахмат»), Артeм Макарчук («Сочи»);

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артeм Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов»), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Далер Кузяев («Гавр»), Даниил Фомин («Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»);

    Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Фeдор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»).

    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября.
    • 12 октября россияне сыграют с Камеруном в Москве.
    • 16 октября состоится матч с Кенией в Турции.
    • Россия отстранена от международных турниров.

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    Источник: сайт РФС

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    02.10.2023 17:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1270

      SuperNils 2 октября, 21:16

      Никому не нужны эти матчи. Непонятно, зачем их проводить. Пойду посру.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14993

      Skull_Boy 2 октября, 19:09

      Что там делают балласты из Ростова и Джикия

      2
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