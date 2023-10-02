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  • ⚡️ Состав сборной России на октябрьский сбор: Карпин выбрал 29 игроков

⚡️ Состав сборной России на октябрьский сбор: Карпин выбрал 29 игроков

2 октября 2023, 17:12
2

Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды на октябрьский сбор.

В список Валерия Карпина попали 29 футболистов.

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»);

Защитники: Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (все – «Крылья Советов»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Георгий Джикия («Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Евгений Харин («Ахмат»), Артeм Макарчук («Сочи»);

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артeм Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов»), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Далер Кузяев («Гавр»), Даниил Фомин («Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»);

Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Фeдор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»).

  • Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября.
  • 12 октября россияне сыграют с Камеруном в Москве.
  • 16 октября состоится матч с Кенией в Турции.
  • Россия отстранена от международных турниров.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1696262947
Что там делают балласты из Ростова и Джикия
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SuperNils
1696270563
Никому не нужны эти матчи. Непонятно, зачем их проводить. Пойду посру.
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