⚡️ Состав сборной России на октябрьский сбор: Карпин выбрал 29 игроков

Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды на октябрьский сбор.
В список Валерия Карпина попали 29 футболистов.
Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»);
Защитники: Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (все – «Крылья Советов»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Георгий Джикия («Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Евгений Харин («Ахмат»), Артeм Макарчук («Сочи»);
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артeм Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов»), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Далер Кузяев («Гавр»), Даниил Фомин («Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»);
Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Фeдор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»).
- Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября.
- 12 октября россияне сыграют с Камеруном в Москве.
- 16 октября состоится матч с Кенией в Турции.
- Россия отстранена от международных турниров.