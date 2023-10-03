«Балтика» и «Оренбург» сыграют в матче 11-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в субботу, 7 октября.
- Встреча пройдет в Калининграде на стадионе «Ростех Арена».
- Начало – в 16:40 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Балтика» – «Оренбург»
- победа «Балтики» – 2.20
- ничья – 3.60
- победа «Оренбурга» – 3.30
Источник: «Бомбардир»