Черчесов отреагировал на новость о возможном назначении в «Спартак»

Бывший тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на новость о возможном назначении главным тренером «Спартака» вместо Гильермо Абаскаля.
«Извините, не хочу говорить на эту тему», – сказал Черчесов.
- Черчесов уже тренировал «Спартак» с 2007 по 2008-й год.
- «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.
- Команда идет на 5-м месте в таблице чемпионата.
- Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.
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Источник: «Матч ТВ»