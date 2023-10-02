Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Ловчев раскрыл рецепт победы «Крыльев Советов» над «Спартаком»

    Ловчев раскрыл рецепт победы «Крыльев Советов» над «Спартаком»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев объяснил, за счет чего московская команда была разгромлена «Крыльями Советов» (0:4).

    «Мы привыкли выделять Самару в том плане, что клуб продает игроков, но все равно остается конкурентоспособным. Но я бы отметил тренера, то, как команда сыграла матч.

    «Спартак» силен в быстрой атаке – когда сходу после отбора команда набирает скорость, а завершают Промес, Бонгонда, Соболев. Но сейчас Самара не дала это сделать – я бы не назвал это тотальным прессингом, самарцы просто притормаживали атаку соперника в самом начале, а потом давали спокойно разыгрывать – но в такой игре «Спартак» не силен.

    «Спартак» в отдельных моментах матча не мог сделать вообще ничего. Плохо сыграла группа атаки, но это же не повод для того, чтобы проигрывать с разницей аж в четыре мяча. Много позитива было после нескольких игр на ноль, но сейчас видно, что это не следствие системы.

    То есть Абаскалю купили игроков, Бабич, как ранее Джикия, что-то сам организовал, а дальше все равно будут такие сбои. А система обороны – это работа тренера, который обязан выстроить защиту.

    Я вижу, что Абаскалю дали набор игроков, и он этот набор тасует – сыграл кто-то, он его меняет. При первом голе в обороне было вообще два защитника – это что такое? Это самое начало игры!

    Но оборона – ладно, ошибки вернулись. Но в атаке-то создали всего ничего – и все из-за штрафной. Не было ничего осознанного, розыгрыша», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    Новости по теме
    Ловчев: «Почему не играет Джикия?» 8
    Ловчев проанализировал поражение «Зенита» от «Оренбурга» 7
    Ловчев: «Дзюба станет изгоем» 3
    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2023 12:36
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy 2 октября, 13:01

      все все знают а воз и ныне там

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2767

      serglider > alefreddy 2 октября, 17:33

      Дык одно дело "знать", а совсем другое строить командную игру, вести селекцию, тренировать... А тут получается лебедь раком щуку)))

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+