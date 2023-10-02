Ловчев раскрыл рецепт победы «Крыльев Советов» над «Спартаком»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев объяснил, за счет чего московская команда была разгромлена «Крыльями Советов» (0:4).

«Мы привыкли выделять Самару в том плане, что клуб продает игроков, но все равно остается конкурентоспособным. Но я бы отметил тренера, то, как команда сыграла матч.

«Спартак» силен в быстрой атаке – когда сходу после отбора команда набирает скорость, а завершают Промес, Бонгонда, Соболев. Но сейчас Самара не дала это сделать – я бы не назвал это тотальным прессингом, самарцы просто притормаживали атаку соперника в самом начале, а потом давали спокойно разыгрывать – но в такой игре «Спартак» не силен.

«Спартак» в отдельных моментах матча не мог сделать вообще ничего. Плохо сыграла группа атаки, но это же не повод для того, чтобы проигрывать с разницей аж в четыре мяча. Много позитива было после нескольких игр на ноль, но сейчас видно, что это не следствие системы.

То есть Абаскалю купили игроков, Бабич, как ранее Джикия, что-то сам организовал, а дальше все равно будут такие сбои. А система обороны – это работа тренера, который обязан выстроить защиту.

Я вижу, что Абаскалю дали набор игроков, и он этот набор тасует – сыграл кто-то, он его меняет. При первом голе в обороне было вообще два защитника – это что такое? Это самое начало игры!

Но оборона – ладно, ошибки вернулись. Но в атаке-то создали всего ничего – и все из-за штрафной. Не было ничего осознанного, розыгрыша», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.