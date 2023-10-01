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  • «Что за ужас? Большой привет Абаскалю!» Губерниев – о матче «Спартака» с «Крыльями»

«Что за ужас? Большой привет Абаскалю!» Губерниев – о матче «Спартака» с «Крыльями»

1 октября 2023, 17:22
17

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился наблюдениями от просмотра матча «Крыльев Советов» со «Спартаком».

«Простите, а московский «Спартак» где? Что за ужас-ужас? Большой привет Абаскалю! Над ним с фланга Салтыкова в Кубке издевался еще «Акрон»… Выводов у тренера ровно ноль. Денисов туда на фланг в наказание, что ли, опять отправлен?!

Интересно, а тренер «Спартака» вообще слышал, в чем именно сильны нынешние Крылья?» – написал Губерниев.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Губерниев Дмитрий
Комментарии (17)
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arrivalgist
1696170498
Пока что судейская помощь и коментаторские слюни в пустую))
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nik55
1696170613
тупой губер опять рот открыл
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NewLife
1696170714
Даже Губер видит, какой Абаскаль мудак.
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SuperNils
1696170858
Рылы позорятся. Какое-то днище нагибает рылов.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1696170908
У Спартака традиция, после победами над Динамо, проигрывать в следующем матче.
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САДЫЧОК
1696170967
Денисов , Хлусевич(не точные пасы и удары ) , Максименко, Зобнин - никакущие !
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CSKA57
1696172794
Нет слов, одни эмоции... ФК КС - великолепен!
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Ziklop
1696174777
этот пострел везде поспел, то за Спартак топит, то за Локо , опять деньгу приплатили за Спартак волнуется. тренера помогает слить!
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Вомбат
1696174996
При чем тут Денисов? Он играл не хуже других. Забеги по своему флангу выигрывал. А что брак в передачах, так это у него было всегда. Команда проиграла, вся команда. И между прочим, это не столько Спартак позволил себя разгромить, сколько Крылья были в ударе. Крылья вообще играют пока в этом сезоне в среднем лучше и Зенита и Спартак и ЦСКА. На самом деле они играют и лучше Краснодара, но быкам пару раз судьи помогали, а Крыльям никогда. Ни в этом сезоне, ни раньше. Желаю этой команде взять весной медали.
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Solist345345
1696175646
Абаскаль - это какое-то вредительство.
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