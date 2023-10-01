«Что за ужас? Большой привет Абаскалю!» Губерниев – о матче «Спартака» с «Крыльями»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился наблюдениями от просмотра матча «Крыльев Советов» со «Спартаком».

Самарская команда выигрывает со счетом 2:0 после первого тайма. Дубль сделал защитник Юрий Горшков.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Простите, а московский «Спартак» где? Что за ужас-ужас? Большой привет Абаскалю! Над ним с фланга Салтыкова в Кубке издевался еще «Акрон»… Выводов у тренера ровно ноль. Денисов туда на фланг в наказание, что ли, опять отправлен?!

Интересно, а тренер «Спартака» вообще слышал, в чем именно сильны нынешние Крылья?» – написал Губерниев.