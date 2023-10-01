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    • «Что за ужас? Большой привет Абаскалю!» Губерниев – о матче «Спартака» с «Крыльями»

    «Что за ужас? Большой привет Абаскалю!» Губерниев – о матче «Спартака» с «Крыльями»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился наблюдениями от просмотра матча «Крыльев Советов» со «Спартаком».

    «Простите, а московский «Спартак» где? Что за ужас-ужас? Большой привет Абаскалю! Над ним с фланга Салтыкова в Кубке издевался еще «Акрон»… Выводов у тренера ровно ноль. Денисов туда на фланг в наказание, что ли, опять отправлен?!

    Интересно, а тренер «Спартака» вообще слышал, в чем именно сильны нынешние Крылья?» – написал Губерниев.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    01.10.2023 17:22
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +713

      The only one 1 октября, 19:57

      Почему ужас? Просто Крылышки реально лучше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +938

      Solist345345 1 октября, 18:54

      Абаскаль - это какое-то вредительство.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13347

      Вомбат 1 октября, 18:43

      При чем тут Денисов? Он играл не хуже других. Забеги по своему флангу выигрывал. А что брак в передачах, так это у него было всегда. Команда проиграла, вся команда. И между прочим, это не столько Спартак позволил себя разгромить, сколько Крылья были в ударе. Крылья вообще играют пока в этом сезоне в среднем лучше и Зенита и Спартак и ЦСКА. На самом деле они играют и лучше Краснодара, но быкам пару раз судьи помогали, а Крыльям никогда. Ни в этом сезоне, ни раньше. Желаю этой команде взять весной медали.

      1
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      Рейтинг: +916

      АКМ-74У > Вомбат 1 октября, 21:19

      золотые!

      0
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      Рейтинг: +5180

      Ziklop 1 октября, 18:39

      этот пострел везде поспел, то за Спартак топит, то за Локо , опять деньгу приплатили за Спартак волнуется. тренера помогает слить!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      ramblernasheveverything 1 октября, 18:20

      Губеру лучше про биатлон...Ну и на Zконцертах-митингах запутинских ртом работать...
      Большего не стоит.

      1
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      Рейтинг: +3758

      CSKA57 1 октября, 18:06

      Нет слов, одни эмоции... ФК КС - великолепен!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК 1 октября, 17:36

      Денисов , Хлусевич(не точные пасы и удары ) , Максименко, Зобнин - никакущие !

      1
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      Рейтинг: +3413

      alefreddy > САДЫЧОК 1 октября, 18:31

      вся команда никакущая некого выделить

      0
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      Рейтинг: +916

      АКМ-74У > САДЫЧОК 1 октября, 21:21

      Зато бюджет у Спартака неплохой,не в пример Крыльям.

      0
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      Рейтинг: +1064

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 октября, 17:35

      У Спартака традиция, после победами над Динамо, проигрывать в следующем матче.

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      Рейтинг: +713

      The only one > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 октября, 19:58

      Да и с Динамо. Разве это была победа?

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      Рейтинг: +1270

      SuperNils 1 октября, 17:34

      Рылы позорятся. Какое-то днище нагибает рылов.

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      Рейтинг: +916

      АКМ-74У > SuperNils 1 октября, 21:22

      сам ты днище полное

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      Рейтинг: +20175

      NewLife 1 октября, 17:31

      Даже Губер видит, какой Абаскаль мудак.

      1
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