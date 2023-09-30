Скопинцев назвал клубы Серии А, которые им интересовались

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, что мог оказаться в Серии А.

«Не умерла ли мечта поиграть в Европе? Нет, конечно. Думаю, до 30 лет трансфер или аренда возможны. Так что Европу и заграницу для себя не закрываю. Я бы очень хотел, всe для этого делаю. Пару лет назад я давал авторизацию на переговоры с европейскими клубами, у меня были варианты – «Удинезе», «Сассуоло», «Дженоа». Они запрашивали информацию.

Ну, в каждом же клубе есть пул скаутов, которые прочищают все лиги и смотрят, кто больше подходит под их игровую концепцию. Знаешь, что вообще надо сделать, чтобы трансфер состоялся? Это колоссальная работа, там всe должно сойтись», – сказал Скопинцев.