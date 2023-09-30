Зиньковский рассказал, за счет чего может выиграть конкуренцию у Бонгонда

Вингер «Спартака» Антон Зиньковский высказался о конкуренции с Тео Бонгонда.

«Чтобы выиграть конкуренцию у Бонгонда, нужно забивать мячи и голевые отдавать. В матче с «Динамо» у Квинси не получилось сделать и подарить мне голевую передачу.

Нужно выходить на поле на то время, какое есть, и показывать себя. Создавать моменты, отдавать и забивать, по-другому никак.

Раз я здесь, то, конечно, к этой борьбе я готов», – заявил Зиньковский.