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    • Зиньковский рассказал, за счет чего может выиграть конкуренцию у Бонгонда

    Зиньковский рассказал, за счет чего может выиграть конкуренцию у Бонгонда

    Вингер «Спартака» Антон Зиньковский высказался о конкуренции с Тео Бонгонда.

    «Чтобы выиграть конкуренцию у Бонгонда, нужно забивать мячи и голевые отдавать. В матче с «Динамо» у Квинси не получилось сделать и подарить мне голевую передачу.

    Нужно выходить на поле на то время, какое есть, и показывать себя. Создавать моменты, отдавать и забивать, по-другому никак.

    Раз я здесь, то, конечно, к этой борьбе я готов», – заявил Зиньковский.

    • Статистика Бонгонда в этом сезоне: 12 матчей, 5 голов, 1 ассист.
    • В активе Зиньковского 1+1 в 12 играх.

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    Источник: «Чемпионат»

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