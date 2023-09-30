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    Червиченко: «Против «Ростова» кто-то колдует»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Ростову» очень не везет в новом сезоне.

    • Ростовчане в пятницу едва не проиграли «Уралу» – 2:2.
    • Команда идет на 11-м месте в РПЛ, набрав 10 очков в 10 турах.

    «Ростов» нормально играет. Влетает два дурака на первых минутах. Там рикошет, когда игрок даже не понял, как ему мяч в голову попал, и отскок – второй дурак.

    Но молодцы – собрались, вернулись в игру. Команда молодая, опыта ребята набираются. Осипенко не хватает на весь матч, чтобы зацементировать оборону. А так постоянно кого-то видим.

    Я вот уже второй раз вижу кучерявого защитника а-ля Пуйоль – Семенчук. Поверьте мне: это будет защитник сборной выше уровня Джикии. Будет топовым игроком сборной.

    Почему «Ростову» так часто приходится отыгрываться? Против них кто-то колдует. Проигрывают из-за того, что влетают какие-то дураки. Может, у них какая-то аура. Внеземное негативное воздействие.

    Думаю, это пройдeт. Всегда бывает полоса везения или невезения. Когда-то она должна закончиться», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Николай-Краков-vkontakte 51 минуту назад

      Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «платиновый прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

      0
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      Рейтинг: +25180

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Скоро молодёжь окрепнет и Ростов будет валить "олигархов" безо всяких дураков.

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      Рейтинг: +2807

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      Семенчук-аля Пуйоль будет вроде Огусаньи, но без шиповок, Червяк вангует)

      0
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