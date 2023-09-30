Червиченко: «Против «Ростова» кто-то колдует»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Ростову» очень не везет в новом сезоне.

Ростовчане в пятницу едва не проиграли «Уралу» – 2:2.

Команда идет на 11-м месте в РПЛ, набрав 10 очков в 10 турах.

«Ростов» нормально играет. Влетает два дурака на первых минутах. Там рикошет, когда игрок даже не понял, как ему мяч в голову попал, и отскок – второй дурак.

Но молодцы – собрались, вернулись в игру. Команда молодая, опыта ребята набираются. Осипенко не хватает на весь матч, чтобы зацементировать оборону. А так постоянно кого-то видим.

Я вот уже второй раз вижу кучерявого защитника а-ля Пуйоль – Семенчук. Поверьте мне: это будет защитник сборной выше уровня Джикии. Будет топовым игроком сборной.

Почему «Ростову» так часто приходится отыгрываться? Против них кто-то колдует. Проигрывают из-за того, что влетают какие-то дураки. Может, у них какая-то аура. Внеземное негативное воздействие.

Думаю, это пройдeт. Всегда бывает полоса везения или невезения. Когда-то она должна закончиться», – сказал Червиченко.