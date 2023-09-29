«Что и требовалось доказать, какие санкции последуют?»: президент «Урала» – о вердикте ЭСК по матчу с «Краснодаром»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение ЭСК РФС по итогам игры 9-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Матч обслуживал судья Виталий Мешков.

Арбитр ошибочно засчитал 2-й гол «Краснодара».

В итоге лидер РПЛ победил со счетом 2:0.

«Что и требовалось доказать. Решение ЭСК нас не удивило: было ясно, что второй мяч «Краснодара» в наши ворота засчитывать было нельзя. Обидно, что в очередной раз пострадали от судейской ошибки против «Урала».

Теперь интересно, какие санкции последуют в адрес судей, принявших неправильное решение. Снова повторю: безнаказанности для арбитров быть не должно, однако пока практика складывается именно таким образом.

Скажем, судья Бобровский, не поставивший очевидный пенальти в нашу пользу в кубковом матче с «Рубином», что было подтверждено ЭСК, избежал отстранения. Считаю, что это категорически неправильно», – сказал Иванов.