Мешков ошибся в пользу «Краснодара» в матче с «Уралом» (ЭСК РФС)

ЭСК РФС оценила работу арбитра Виталия Мешкова в матче 9-го тура РПЛ «Краснодар» – «Урал» (2:0).

«Урал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизодах с взятием ворот на 73-й минуте и неназначением пенальти в ворота «Краснодара» на 95-й минуте матча.

Решения комиссии:

1. Судья ошибочно засчитал взятие ворот «Урала» на 73-й минуте матча.

Ракурсы видеосъемки данного игрового эпизода не предоставляют доказательств очевидной ошибки ассистента, находящегося в рекомендуемой позиции и зафиксировавшего положение вне игры у Ленини Пины («Краснодар»), забившего мяч головой в ворота соперника.

Комиссия считает необоснованным вмешательство VAR в данную игровую ситуацию, так как следовало поддержать решение ассистента ввиду отсутствия очевидных доказательств ошибочности его решения.

Комиссия напоминает об инструкциях, согласно которых ассистентам необходимо принимать решения в подобных пограничных ситуациях в пользу атакующей команды.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 95-й минуте матча.

Контакт мяча с рукой Хуниора Алонсо («Краснодар») в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым.

Рука находится близко к телу в естественном положении для действия игрока в данной ситуации, мяч для него неожиданный по причине того, что он отскакивает от газона после попытки в него сыграть двумя игроками соперника.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», – сказано в заявлении