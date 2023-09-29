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    • Мешков ошибся в пользу «Краснодара» в матче с «Уралом» (ЭСК РФС)

    Мешков ошибся в пользу «Краснодара» в матче с «Уралом» (ЭСК РФС)

    ЭСК РФС оценила работу арбитра Виталия Мешкова в матче 9-го тура РПЛ «Краснодар» – «Урал» (2:0).

    «Урал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Виталия Мешкова в эпизодах с взятием ворот на 73-й минуте и неназначением пенальти в ворота «Краснодара» на 95-й минуте матча.

    Решения комиссии:

    1. Судья ошибочно засчитал взятие ворот «Урала» на 73-й минуте матча.

    Ракурсы видеосъемки данного игрового эпизода не предоставляют доказательств очевидной ошибки ассистента, находящегося в рекомендуемой позиции и зафиксировавшего положение вне игры у Ленини Пины («Краснодар»), забившего мяч головой в ворота соперника.

    Комиссия считает необоснованным вмешательство VAR в данную игровую ситуацию, так как следовало поддержать решение ассистента ввиду отсутствия очевидных доказательств ошибочности его решения.

    Комиссия напоминает об инструкциях, согласно которых ассистентам необходимо принимать решения в подобных пограничных ситуациях в пользу атакующей команды.

    2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 95-й минуте матча.

    Контакт мяча с рукой Хуниора Алонсо («Краснодар») в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым.

    Рука находится близко к телу в естественном положении для действия игрока в данной ситуации, мяч для него неожиданный по причине того, что он отскакивает от газона после попытки в него сыграть двумя игроками соперника.

    Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», – сказано в заявлении

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    Источник: сайт РФС

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