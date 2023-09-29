В Госдуме назвали сроки возвращения пива на российские стадионы

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищeв рассказал, когда стоит ждать возвращения пива на стадионы.

«ФАС – одна из структур, мнение которых важно при принятии любого законопроекта. Но необходимо также снимать много вопросов, которые существуют у других ведомств и организаций.

Занимаемся вопросом возвращения пива на стадионы. Вы видите, как всe долго и непросто идeт, но всe-таки понимание у многих есть.

Получится ли ввести продажу пива на стадионах до зимней паузы? Если будет позитивное желание Правительства и всех организаций, то вполне возможно сделать это до Нового года», – сказал Свищeв.