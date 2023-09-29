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    • В Госдуме назвали сроки возвращения пива на российские стадионы

    В Госдуме назвали сроки возвращения пива на российские стадионы

    Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищeв рассказал, когда стоит ждать возвращения пива на стадионы.

    «ФАС – одна из структур, мнение которых важно при принятии любого законопроекта. Но необходимо также снимать много вопросов, которые существуют у других ведомств и организаций.

    Занимаемся вопросом возвращения пива на стадионы. Вы видите, как всe долго и непросто идeт, но всe-таки понимание у многих есть.

    Получится ли ввести продажу пива на стадионах до зимней паузы? Если будет позитивное желание Правительства и всех организаций, то вполне возможно сделать это до Нового года», – сказал Свищeв.

    • Госдум одобрила снятие запрета на продажу пива на стадионах.
    • Запрет действует с 2005 года.
    • Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:44
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +98

      Лев Львов 42 секунды назад

      Хочешь попить пива и смотреть футбол? Пожалуйста! Сиди дома у телека или в спорт-баре!

      0
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      Рейтинг: +10

      Реналдиньо 4 минуты назад

      Пиво будут продавать по норме, две кружки на рыло за матч и не более 20 за чемп))) поэтому идти надо с девушками, они не пьют )))))) глядишь и красивых болельщиц будет больше.

      0
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      Рейтинг: +50

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 12 минут назад

      Если Свищев возглавляет комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту, то для чего он занимается "вопросом возвращения пива на стадионы"? Спорт и спиртное несовместимы.
      Считаю, что продажу спиртных напитков не стоит возвращать на стадионы, так как спиртное разрушает иммунитет, на трибунах фо время футбола наличиствует скученность болельщиков, а эксперты сообщают о появлении нового штамма коронавируса пирола.
      Не понимаю позицию Газпрома. Что, у них не хватает финансирования? Огромные деньги тратят на покупку бразильских звёзд, для чего ещё реклама спиртного во время телетрансляциций?
      Объективно, для укрепления иммунитета россиян необходимо не рекламировать спиртное, а пропагандировать здоровый образ жизни.

      0
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      Рейтинг: +16478

      Алексей З > Икстоляникс-Нибиру-vkonta 5 минут назад

      А зачем вообще болельщики на стадионе нужны , шли бы во двора футбол играть , заниматься спортом.
      У Газпрома денег много , он и без продажи билетов и атрибутике обойдётся.
      Сомсем офигели , придут , пьют пиво , едят сосиски, а это же вредно для здоровья, совсем мир сошёл с ума.

      0
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      Рейтинг: +12515

      BRO_football 21 минуту назад

      Очередное доказательство, что футбольный фанаты - алкаши. Только алкоголь сможет завлечь их на стадионы и даже игра любимого клуба не важна.

      1
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      Рейтинг: +5126

      Бомбардиръ 23 минуты назад

      Fan ID - тупой проект, а теперь его стимул ещё тупее.

      2
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      Рейтинг: +14930

      playsh 25 минут назад

      Ранней весной или осенью пить холодное пиво на стадионе,но всё же на свежем воздухе,держа банку ледяной трясущийся клешнёй,это ли не мечта сотен и тысяч болельщиков...

      1
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      Рейтинг: +5126

      Бомбардиръ > playsh 19 минут назад

      И на больничном прибавится народу.

      2
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      Рейтинг: +35

      Царь Бомжей > playsh 16 минут назад

      Не надо нам рассказывать твои посиделки у падика с ледяным пивом. Хочешь пей из пластика разливное, хочешь не пей, твой выбор, и не надо в крайность сразу бросаться, что холодно.. А летом че, плохо тоже?

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      Рейтинг: +19969

      NewLife 27 минут назад

      Дармоеды. бездельники !!!(((

      1
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      Рейтинг: +1243

      SuperNils 31 минуту назад

      О, отлично. Больше пьяного быдла на стадионах. Курс на деградацию продолжается.

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      Рейтинг: +35

      Царь Бомжей > SuperNils 20 минут назад

      Выпив бокал пивасика до матча и в перерыве, ты не станешь быдлом, если не был им до бокала. А ты по ходу судишь по себе и своим друзьям, которые с двух бокалов пиваса превращаются в животных и творят дичь. Именно из за таких как ты и запретили пивасик. Во многих странах мира можно пить пиво на стадионе и ничего страшного.

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