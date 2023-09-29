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  • В Госдуме назвали сроки возвращения пива на российские стадионы

В Госдуме назвали сроки возвращения пива на российские стадионы

29 сентября 2023, 10:44
18

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищeв рассказал, когда стоит ждать возвращения пива на стадионы.

«ФАС – одна из структур, мнение которых важно при принятии любого законопроекта. Но необходимо также снимать много вопросов, которые существуют у других ведомств и организаций.

Занимаемся вопросом возвращения пива на стадионы. Вы видите, как всe долго и непросто идeт, но всe-таки понимание у многих есть.

Получится ли ввести продажу пива на стадионах до зимней паузы? Если будет позитивное желание Правительства и всех организаций, то вполне возможно сделать это до Нового года», – сказал Свищeв.

  • Госдум одобрила снятие запрета на продажу пива на стадионах.
  • Запрет действует с 2005 года.
  • Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (18)
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SuperNils
1695974439
О, отлично. Больше пьяного быдла на стадионах. Курс на деградацию продолжается.
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NewLife
1695974675
Дармоеды. бездельники !!!(((
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Plyash
1695974788
Ранней весной или осенью пить холодное пиво на стадионе,но всё же на свежем воздухе,держа банку ледяной трясущийся клешнёй,это ли не мечта сотен и тысяч болельщиков...
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BRO_football
1695975068
Очередное доказательство, что футбольный фанаты - алкаши. Только алкоголь сможет завлечь их на стадионы и даже игра любимого клуба не важна.
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Реналдиньо
1695976069
Пиво будут продавать по норме, две кружки на рыло за матч и не более 20 за чемп))) поэтому идти надо с девушками, они не пьют )))))) глядишь и красивых болельщиц будет больше.
Ответить
Лев Львов
1695976297
Хочешь попить пива и смотреть футбол? Пожалуйста! Сиди дома у телека или в спорт-баре!
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ilichkadr
1695976773
Когда уже в Госдуме появятся умные люди? Ну, идиоты, других слов нет. Какое на хер пиво на стадионах, если пиво считается СИЛЬНЕЙШИМ мочегонным продуктом? P.S.Вместо паспорта болельщика будут предъявлять биотуалет?
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Эном айс
1695979641
Задача из задач. До Нового года. Пиз.дец.
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dim29
1695981042
Вместо просмотра матча люди толпами будут бегать в туалет,клоуны,у Вас там походу других дел нет совсем.
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Давид59
1695981460
Да уж, проблема госмасштаба. Даже правительство задействовали. По мне, так всё равно, лишь бы не в стеклянной таре продавали.
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