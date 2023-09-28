Изидор ответил, стал ли Дзюба причиной его ухода из «Локомотива»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор опроверг информацию о том, что он ушел из «Локомотив» из-за Артeма Дзюбы.

«Нет-нет, это неправда. Артeм – классный парень, качественный игрок, который тоже многому научил меня. Здорово, когда можно учиться чему-то у таких опытных спортсменов.

У меня с ним хорошие взаимоотношения, так что причина ухода точно не в нeм и не в конкуренции с ним», – сказал Изидор.