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    • Изидор ответил, стал ли Дзюба причиной его ухода из «Локомотива»

    Изидор ответил, стал ли Дзюба причиной его ухода из «Локомотива»

    Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор опроверг информацию о том, что он ушел из «Локомотив» из-за Артeма Дзюбы.

    «Нет-нет, это неправда. Артeм – классный парень, качественный игрок, который тоже многому научил меня. Здорово, когда можно учиться чему-то у таких опытных спортсменов.

    У меня с ним хорошие взаимоотношения, так что причина ухода точно не в нeм и не в конкуренции с ним», – сказал Изидор.

    • «Зенит» арендовал француза у «Локомотива» за 1,35 млн евро с обязательством выкупа.
    • Нападающий забил 1 гол в 3 матчах за новый клуб.

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    Источник: «Чемпионат»

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