Марио Фернандес – о слухах про лишний вес: «Мужчина с возрастом матереет»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес отреагировал на информацию, что он прибыл в расположение петербургского клуба с лишним весом.

– Оцени свою форму и здоровье по десятибалльной шкале.

– Девять, практически десять. Превосходно себя чувствую. А вот когда я только пришел, было сказано много всякого вранья.

Понятное дело, я 3-4 месяца был вне игры. Ничего удивительного в том, что я сразу не был готов показывать на 100% лучшую игру.

Но я не обращал на это внимания. Прекрасно знал себя, свое физическое состояние. И усиленно тренировался, потом набирал форму через игры и довольно быстро набрал кондиции.

Поддерживаю их и сейчас, чтобы в каждом матче помогать «Зениту» на максимум.

– Вранье – это ты про новости о том, что «Зенит» затягивал твою презентацию якобы из-за жира и здоровья?

– Если сравнивать с периодом 10-летней давности, когда я только перешел в ЦСКА, конечно, вес был немного меньше.

Это нормально, что мужчина с возрастом матереет, меняются параметры.