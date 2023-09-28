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    • Марио Фернандес – о слухах про лишний вес: «Мужчина с возрастом матереет»

    Марио Фернандес – о слухах про лишний вес: «Мужчина с возрастом матереет»

    Защитник «Зенита» Марио Фернандес отреагировал на информацию, что он прибыл в расположение петербургского клуба с лишним весом.

    – Оцени свою форму и здоровье по десятибалльной шкале.

    – Девять, практически десять. Превосходно себя чувствую. А вот когда я только пришел, было сказано много всякого вранья.

    Понятное дело, я 3-4 месяца был вне игры. Ничего удивительного в том, что я сразу не был готов показывать на 100% лучшую игру.

    Но я не обращал на это внимания. Прекрасно знал себя, свое физическое состояние. И усиленно тренировался, потом набирал форму через игры и довольно быстро набрал кондиции.

    Поддерживаю их и сейчас, чтобы в каждом матче помогать «Зениту» на максимум.

    – Вранье – это ты про новости о том, что «Зенит» затягивал твою презентацию якобы из-за жира и здоровья?

    – Если сравнивать с периодом 10-летней давности, когда я только перешел в ЦСКА, конечно, вес был немного меньше.

    Это нормально, что мужчина с возрастом матереет, меняются параметры.

    • Бразилец провел в ЦСКА 10 лет (2012-2022).
    • Летом 2023-го он заключил с «Зенитом» контракт по схеме «1+1».
    • В клубе тогда утверждали, что вес новичка – 85,25 кг.

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    Источник: Sport24

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