Изидор объяснил свою мотивацию играть в России, несмотря на бан УЕФА

Я плохой футболист. Так много денег, как в Зените мне не предложит любой другой клуб, поэтому я остаюсь в РПЛ.
Вот и вся мотивация.
Форвард «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, почему продолжает выступать в РПЛ в условиях отстранения российских клубов от международных соревнований.
«Даже несмотря на отсутствие еврокубков, «Зенит» остаeтся самым большим клубом России. Его инфраструктура, качество команды, болельщики клуба – всe это потрясающее и невероятное.
Так что для меня это крутая возможность, и когда-нибудь, завершив карьеру, я буду с гордостью говорить, что защищал цвета «Зенита».
Конечно, я мечтаю о том, чтобы вместе с командой вернуться в Лигу чемпионов, и надеюсь, что это произойдeт в ближайшем будущем», – заявил Изидор.
- «Зенит» арендовал француза у «Локомотива» за 1,35 млн евро с обязательством выкупа.
- Нападающий забил 1 гол в 3 матчах.