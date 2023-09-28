Изидор объяснил свою мотивацию играть в России, несмотря на бан УЕФА

Форвард «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, почему продолжает выступать в РПЛ в условиях отстранения российских клубов от международных соревнований.

«Даже несмотря на отсутствие еврокубков, «Зенит» остаeтся самым большим клубом России. Его инфраструктура, качество команды, болельщики клуба – всe это потрясающее и невероятное.

Так что для меня это крутая возможность, и когда-нибудь, завершив карьеру, я буду с гордостью говорить, что защищал цвета «Зенита».

Конечно, я мечтаю о том, чтобы вместе с командой вернуться в Лигу чемпионов, и надеюсь, что это произойдeт в ближайшем будущем», – заявил Изидор.