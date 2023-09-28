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    • Изидор объяснил свою мотивацию играть в России, несмотря на бан УЕФА

    Изидор объяснил свою мотивацию играть в России, несмотря на бан УЕФА

    Форвард «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, почему продолжает выступать в РПЛ в условиях отстранения российских клубов от международных соревнований.

    «Даже несмотря на отсутствие еврокубков, «Зенит» остаeтся самым большим клубом России. Его инфраструктура, качество команды, болельщики клуба – всe это потрясающее и невероятное.

    Так что для меня это крутая возможность, и когда-нибудь, завершив карьеру, я буду с гордостью говорить, что защищал цвета «Зенита».

    Конечно, я мечтаю о том, чтобы вместе с командой вернуться в Лигу чемпионов, и надеюсь, что это произойдeт в ближайшем будущем», – заявил Изидор.

    • «Зенит» арендовал француза у «Локомотива» за 1,35 млн евро с обязательством выкупа.
    • Нападающий забил 1 гол в 3 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12519

      BRO_football 1 час назад

      Я плохой футболист. Так много денег, как в Зените мне не предложит любой другой клуб, поэтому я остаюсь в РПЛ.
      Вот и вся мотивация.

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