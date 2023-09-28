Изидор заявил, что не предавал «Локомотив»

Форвард «Зенита» Вильсон Изидор отверг обвинения в предательстве «Локомотива».

«Нет, никакого предательства не было. Я видел, что многие фанаты «Локо» были рассержены на меня, но я думаю, что не все понимают ситуацию.

Не знаю, почему «Локо» отклонял остальные предложения. В итоге трансфер в «Зенит» для «Локо» стал удачной сделкой, а я должен был думать о своей карьере, потому что хотел играть», – сказал Изидор.