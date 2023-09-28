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    Изидор заявил, что не предавал «Локомотив»

    Форвард «Зенита» Вильсон Изидор отверг обвинения в предательстве «Локомотива».

    «Нет, никакого предательства не было. Я видел, что многие фанаты «Локо» были рассержены на меня, но я думаю, что не все понимают ситуацию.

    Не знаю, почему «Локо» отклонял остальные предложения. В итоге трансфер в «Зенит» для «Локо» стал удачной сделкой, а я должен был думать о своей карьере, потому что хотел играть», – сказал Изидор.

    • «Зенит» арендовал француза у «Локомотива» за 1,35 млн евро с обязательством выкупа.
    • Нападающий забил 1 гол в 3 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4165

      шахта Заполярная 1 час назад

      Я не предавал Локо, просто у педикулезных больше денег

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