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  • Геркус назвал унижением допуск юниорских сборных России в нейтральном статусе

Геркус назвал унижением допуск юниорских сборных России в нейтральном статусе

27 сентября 2023, 19:17
3

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал допуск сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.

  • В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
  • Также им запретят играть на территории РФ.
  • Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

«Мне кажется, коллеги, когда говорят: «надо брать, что дают» не понимают, что дают. И кто дает. Это не шанс дают. Это раздают унижение. Это наклейку обидную дают. И смотрят, наклеят на себя или нет.

Еще раз: вам разрешили играть на оскорбительных (для них, для европейцев прежде всего) условиях. Они сами бы никогда не предали бы свои флаги, это понятно или нет? Англичанин «никогда, никогда, никогда», как они поют не откажется от своего символа. У них главная песня про футбол называется «Three Lions On The Shirt». Про испанцев и итальянцев продолжать?

И не забывайте, что футбол – это игра. И когда в ней, в игре, меняют правила так, что одна из сторон заведомо унижена, это тоже часть игры. Принять или нет новые правила – для нас это тоже игра», – написал Геркус в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Россия (до 18) Геркус Илья
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1695833075
Так и есть, и только полнейший даун этого не понимает и орет, что надо ехать и играть, где надеваю футболку сборной ты представляешь страну, а не сборище бакланов
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Январь 59
1695843678
Никакого нейтрального статуса. Только с Гимном, только с Флагом, только в форме с гордым именем "Россия". Всем кто пляшет под дудку США позор, презрение и дулю с маком.
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