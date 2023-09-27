Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Реал» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2023

    «Реал» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» – «Лас-Пальмас», 6 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2023, в 20:00 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы на матч:

    «Реал»: Кепа, Алаба, Начо, Рюдигер, Менди, Беллингем, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Родриго, Хоселу

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    ___________________________________________________________________________________

    «Лас-Пальмас»: Вальес, Кардона, Суарес, Коко, Араухо, Перроне, Луардис, Родригес, Эль-Хаддади, Виера, Пехиньо

    Главный тренер: Гарсия Пимента

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал» – «Лас-Пальмас»

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+