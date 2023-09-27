Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» – «Лас-Пальмас», 6 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2023, в 20:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Реал»: Кепа, Алаба, Начо, Рюдигер, Менди, Беллингем, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Родриго, Хоселу
Главный тренер: Карло Анчелотти
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«Лас-Пальмас»: Вальес, Араухо, Коко-Басси, Курбело, Синкгравен, Виера, Муньос, Мфулу, Эль-Хаддади, Каба, Эррера
Главный тренер: Гарсия Пимента
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал» – «Лас-Пальмас»
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир