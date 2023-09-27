Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» – «Милан», 6 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2023, в 19:30 по московскому времени.
Предполагаемые стартовые составы на матч:
«Кальяри»: Радунович, Доссена, Виетска, Дзаппа, Оберт, Нандес, Сулемана, Ауджелло, Макумбу, Петанья, Лувумбу
Главный тренер: Клаудио Раньери
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«Милан»: Спортьелло, Эрнандес, Томори, Тьяв, Флоренци, Лофтус-Чик, Райндерс, Побега, Леау, Пулишич, Йович
Главный тренер: Стефано Пиоли
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Кальяри» – «Милан»
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч!».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».