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    • «Кальяри» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2023

    «Кальяри» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» – «Милан», 6 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2023, в 19:30 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы на матч:

    «Кальяри»: Радунович, Доссена, Виетска, Дзаппа, Оберт, Нандес, Сулемана, Ауджелло, Макумбу, Петанья, Лувумбу

    Главный тренер: Клаудио Раньери

    ___________________________________________________________________________________

    «Милан»: Спортьелло, Эрнандес, Томори, Тьяв, Флоренци, Лофтус-Чик, Райндерс, Побега, Леау, Пулишич, Йович

    Главный тренер: Стефано Пиоли

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Кальяри» – «Милан»

    Источник: Спортбокс

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