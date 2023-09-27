Губерниев прокомментировал бойкот Англии и Украины турниров с детьми из России

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на бойкот Англии и Украины турниров с участием сборной России до 17 лет.

26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.

Англия, Польша, Украина и Латвия сообщили о бойкоте турниров с участием россиян.

«Как по мне, это решение, мягко говоря, странное. Но мы оставим это на их совести. Самое главное, что большая часть участников готовы играть. Мы должны ориентироваться на тех, кто готов нас принимать. Там и так будет достаточно проблем. Просто если мы сами будем бить себя по рукам, то мы вообще спорт потеряем.

Представьте: вы родитель молодого 16-летнего футболиста, у которого есть выбор. Он попал в сборную и может ехать и играть или оставаться здесь и потерять свой шанс. Нужны серьезные соперники, игра на международном уровне очень важна.

Я считаю, что в данной ситуации двух мнений быть не может. Особенно когда дело касается подрастающего поколения. У нас и так взрослые зачастую берут на себя слишком много, что связано с нашими детьми.

С моей точки зрения, надо ехать, выступать и прорубать это спортивное окно в Европу!» – сказал Губерниев.