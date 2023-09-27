Попов обвинил «Ростов» в использовании админресурса: «Без пенальти ничего не могут»

Без Бомбардира помойка рб спорт обсерать никого не может. Остались ли еще команды, до которых не дотянулись грязные лапы этого желтушного сортира ?
Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов раскритиковал игру «Ростова» в этом сезоне.
«Ростов» – очень молодая команда, у них неопытные защитники. Все идет от защиты, если там все надежно, то все будет хорошо. Но у «Ростова» там Мелехин и Прохин.
Что можно ждать от команды, когда они «цементируют» оборону? Конечно, это тяжело.
Плюс в том году был фарт и административный ресурс. Ну не бывает такого, что команда, которая не атакует 70 процентов времени, зарабатывает 15 пенальти. Это нонсенс, так не бывает.
И этот год показывает, что без пенальти «Ростов» ничего не может», – сказал Попов.
- «Ростов» набрал 9 очков в 9 турах РПЛ.
- Команда идет на 11-м месте в таблице.