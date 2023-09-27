Попов обвинил «Ростов» в использовании админресурса: «Без пенальти ничего не могут»

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов раскритиковал игру «Ростова» в этом сезоне.

«Ростов» – очень молодая команда, у них неопытные защитники. Все идет от защиты, если там все надежно, то все будет хорошо. Но у «Ростова» там Мелехин и Прохин.

Что можно ждать от команды, когда они «цементируют» оборону? Конечно, это тяжело.

Плюс в том году был фарт и административный ресурс. Ну не бывает такого, что команда, которая не атакует 70 процентов времени, зарабатывает 15 пенальти. Это нонсенс, так не бывает.

И этот год показывает, что без пенальти «Ростов» ничего не может», – сказал Попов.