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    • Попов обвинил «Ростов» в использовании админресурса: «Без пенальти ничего не могут»

    Попов обвинил «Ростов» в использовании админресурса: «Без пенальти ничего не могут»

    Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов раскритиковал игру «Ростова» в этом сезоне.

    «Ростов» – очень молодая команда, у них неопытные защитники. Все идет от защиты, если там все надежно, то все будет хорошо. Но у «Ростова» там Мелехин и Прохин.

    Что можно ждать от команды, когда они «цементируют» оборону? Конечно, это тяжело.

    Плюс в том году был фарт и административный ресурс. Ну не бывает такого, что команда, которая не атакует 70 процентов времени, зарабатывает 15 пенальти. Это нонсенс, так не бывает.

    И этот год показывает, что без пенальти «Ростов» ничего не может», – сказал Попов.

    • «Ростов» набрал 9 очков в 9 турах РПЛ.
    • Команда идет на 11-м месте в таблице.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19951

      NewLife 17 минут назад

      Без Бомбардира помойка рб спорт обсерать никого не может. Остались ли еще команды, до которых не дотянулись грязные лапы этого желтушного сортира ?

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