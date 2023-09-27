Шунин рассказал, как Личка изменил стиль «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал об изменениях в стиле игры команды при главном тренере Марцеле Личке.

«Расти можно и нужно в любом возрасте. Я всегда хотел быть лучше, поэтому всегда прислушиваюсь к тренерам.

Стиль «Динамо» изменился, мы теперь меньше выбиваем мяч вперед, стараемся играть в пас низом. Мы стали раза в четыре играть ногами больше. Сейчас мы играем в более атакующий футбол, моментов у наших ворот тоже больше.

Неприятно, конечно, пропускать, хочется почаще играть на ноль. Но я получаю удовольствие от того, что я прогрессирую в игре ногами. Тренировки интересные. Я убрал в сторону важность игры на ноль ради моментов, в которых я могу спасти команду.

Если раньше у вратаря была задача поставить мяч и выбить подальше, то теперь мы поднимаемся выше и помогаем разыгрывать, некоторые даже голевые пасы отдают. Футбол изменился, такого раньше не было», – сказал Шунин.