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    Шунин рассказал, как Личка изменил стиль «Динамо»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал об изменениях в стиле игры команды при главном тренере Марцеле Личке.

    «Расти можно и нужно в любом возрасте. Я всегда хотел быть лучше, поэтому всегда прислушиваюсь к тренерам.

    Стиль «Динамо» изменился, мы теперь меньше выбиваем мяч вперед, стараемся играть в пас низом. Мы стали раза в четыре играть ногами больше. Сейчас мы играем в более атакующий футбол, моментов у наших ворот тоже больше.

    Неприятно, конечно, пропускать, хочется почаще играть на ноль. Но я получаю удовольствие от того, что я прогрессирую в игре ногами. Тренировки интересные. Я убрал в сторону важность игры на ноль ради моментов, в которых я могу спасти команду.

    Если раньше у вратаря была задача поставить мяч и выбить подальше, то теперь мы поднимаемся выше и помогаем разыгрывать, некоторые даже голевые пасы отдают. Футбол изменился, такого раньше не было», – сказал Шунин.

    • «Динамо» с 15-ю очками идет на 5-м месте в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Ахмат» (1 октября).

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    Источник: Sport24

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