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  • В Госдуме прокомментировали бойкот Англии турниров с участием юношеских команд из России

В Госдуме прокомментировали бойкот Англии турниров с участием юношеских команд из России

27 сентября 2023, 00:52
1

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на бойкот Англии турниров УЕФА с участием российских футболистов до 17 лет.

26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.

«Это то, о чем я уже говорил сегодня. Англия – только первая страна, которая заявила о бойкоте, вслед за ней будет череда таких же заявлений стран‑последователей этого безумного действа. Я считаю, что если УЕФА – сильная организация, то она должна быть последовательной и наказать все бойкотирующие сборные.

Мне удивительно вот что: УЕФА представляет интересы прежде всего западноевропейских стран, и в исполкоме достаточно представителей и Англии, и каких‑то ближайших ее соратников. Вероятно, в этой истории есть какой‑то подвох.

Думаю, в УЕФА понимали реакцию данных европейских стран и ожидали подобных ультиматумов. Сегодня‑завтра их будет много. Если сейчас исполком УЕФА пойдет на поводу у FA и других бойкотирующих федераций, то позволит вытереть о себя ноги.

Это тот ящик Пандоры, который нельзя открывать: если сейчас отменить свое решение, то завтра будут новые решения, новые ультиматумы по другим вопросам, их просто перестанут уважать. Надеюсь, УЕФА – мощная организация, которая способна быть последовательной в своих решениях», – сказал Свищев.

  • В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
  • Также им запретят играть на территории РФ.
  • Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия (до 18)
Комментарии (1)
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Fialet
1695798400
А про "без флага, гимна, и игры на своей территории тоже ничего не скажет? Жополизы, далающие вид, что они патриоты.
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