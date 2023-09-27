В Госдуме прокомментировали бойкот Англии турниров с участием юношеских команд из России

Парни, сейчас в самом разгаре Лига Чемпионов в футболе. Есть отличный сервис прогнозов. Найти его можно в любом поиске по фразе «серебряный прогноз». Выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантии. Работают с 2013 года.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на бойкот Англии турниров УЕФА с участием российских футболистов до 17 лет.
26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.
«Это то, о чем я уже говорил сегодня. Англия – только первая страна, которая заявила о бойкоте, вслед за ней будет череда таких же заявлений стран‑последователей этого безумного действа. Я считаю, что если УЕФА – сильная организация, то она должна быть последовательной и наказать все бойкотирующие сборные.
Мне удивительно вот что: УЕФА представляет интересы прежде всего западноевропейских стран, и в исполкоме достаточно представителей и Англии, и каких‑то ближайших ее соратников. Вероятно, в этой истории есть какой‑то подвох.
Думаю, в УЕФА понимали реакцию данных европейских стран и ожидали подобных ультиматумов. Сегодня‑завтра их будет много. Если сейчас исполком УЕФА пойдет на поводу у FA и других бойкотирующих федераций, то позволит вытереть о себя ноги.
Это тот ящик Пандоры, который нельзя открывать: если сейчас отменить свое решение, то завтра будут новые решения, новые ультиматумы по другим вопросам, их просто перестанут уважать. Надеюсь, УЕФА – мощная организация, которая способна быть последовательной в своих решениях», – сказал Свищев.
- В случае допуска российские юниоры будут выступать без гимна и флага.
- Также им запретят играть на территории РФ.
- Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.