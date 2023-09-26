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    • Селюк прошелся по Дзюбе: «Уже не отличает, где реальность, а где шоу»

    Селюк прошелся по Дзюбе: «Уже не отличает, где реальность, а где шоу»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал Артема Дзюбу, сказавшего, что он не знает Сергея Семака.

    «Я всегда поддерживал Дзюбу, потому что он классный нападающий. И даже считал, что «Зенит» с ним рано расстался. Но после этой фразы о Семаке, понял, почему «Зенит» решил с ним не продлевать соглашение.

    Семак по своим человеческим качествам, совершенно достойный человек. Эта фраза не красит Дзюбу.

    Видимо, Артем слишком сильно погрузился в шоу-бизнес со своим приятелем Слуцким. Уже не отличает, где реальность, а где шоу», – сказал Селюк.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.
    • В воскресенье «Локомотив» победил на выезде «Зенит» со счетом 2:1.

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    Источник: «Спорт КП»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14957

      Skull_Boy 51 минуту назад

      Кто такой Селюк

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