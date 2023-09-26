Селюк прошелся по Дзюбе: «Уже не отличает, где реальность, а где шоу»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал Артема Дзюбу, сказавшего, что он не знает Сергея Семака.
«Я всегда поддерживал Дзюбу, потому что он классный нападающий. И даже считал, что «Зенит» с ним рано расстался. Но после этой фразы о Семаке, понял, почему «Зенит» решил с ним не продлевать соглашение.
Семак по своим человеческим качествам, совершенно достойный человек. Эта фраза не красит Дзюбу.
Видимо, Артем слишком сильно погрузился в шоу-бизнес со своим приятелем Слуцким. Уже не отличает, где реальность, а где шоу», – сказал Селюк.
- Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
- У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.
- В воскресенье «Локомотив» победил на выезде «Зенит» со счетом 2:1.
Источник: «Спорт КП»