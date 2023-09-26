Селюк прошелся по Дзюбе: «Уже не отличает, где реальность, а где шоу»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал Артема Дзюбу, сказавшего, что он не знает Сергея Семака.

«Я всегда поддерживал Дзюбу, потому что он классный нападающий. И даже считал, что «Зенит» с ним рано расстался. Но после этой фразы о Семаке, понял, почему «Зенит» решил с ним не продлевать соглашение.

Семак по своим человеческим качествам, совершенно достойный человек. Эта фраза не красит Дзюбу.

Видимо, Артем слишком сильно погрузился в шоу-бизнес со своим приятелем Слуцким. Уже не отличает, где реальность, а где шоу», – сказал Селюк.