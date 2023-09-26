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    • Попов объяснил, почему Абаскаль сильнее Карпина и Черчесова

    Попов объяснил, почему Абаскаль сильнее Карпина и Черчесова

    Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов оценил уровень главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Считаю, что Абаскаль сильнее Карпина и Черчесова. Он понимает, что такое футбол с научной, тактической, психологической точек зрения. Да, Гильермо не играл в футбол, поэтому ему тяжело, но он учится. Однако, как специалист, он намного грамотнее, чем они.

    У Черчесова был Ромащенко, который всем управлял и который сейчас тренирует «Ахмат». Черчесов просто все расставлял и делал вид, что он очень умный. Хотелось бы увидеть, как он будет руководить без Ромащенко.

    Я в способностях Черчесова не сомневаюсь, но они не простираются выше 5-6 места. Поэтому я больше ставлю на Абаскаля, чем на Карпина и Черчесова», – сказал Попов.

    • Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года.
    • Московский клуб идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10074

      САДЫЧОК 2 минуты назад

      Точно, сильнее Семака и Черчесова !

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      Рейтинг: +630

      АлексМак 1 час назад

      Наполовину бредовое заявление. Черчесов -мёртвый. кроме пальцев и нервов ,- ничего.
      Абоссаль...,- этого чудика даже не стоит упоминать. А Валерий вполне адекватны

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      Рейтинг: +19994

      ilichkadr 1 час назад

      "Черчесов просто все расставлял и делал вид, что он очень умный"
      Всё верно сказал Попов. Всё что умеет делать пастухи (выгнать, пасти и снова загнать в овчарню) это расставлять.

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      Рейтинг: +19926

      NewLife 1 час назад

      Глупые сравнения, высосанные из пальца. Лучше сравнивай всех с пиджаком, ед. измерения один пиджак. Сколько пиджаков дал бы Семаку ? Вообще-то отвечать рб спорту это зашквар.

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