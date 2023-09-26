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Попов объяснил, почему Абаскаль сильнее Карпина и Черчесова

26 сентября 2023, 12:28
7

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов оценил уровень главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Считаю, что Абаскаль сильнее Карпина и Черчесова. Он понимает, что такое футбол с научной, тактической, психологической точек зрения. Да, Гильермо не играл в футбол, поэтому ему тяжело, но он учится. Однако, как специалист, он намного грамотнее, чем они.

У Черчесова был Ромащенко, который всем управлял и который сейчас тренирует «Ахмат». Черчесов просто все расставлял и делал вид, что он очень умный. Хотелось бы увидеть, как он будет руководить без Ромащенко.

Я в способностях Черчесова не сомневаюсь, но они не простираются выше 5-6 места. Поэтому я больше ставлю на Абаскаля, чем на Карпина и Черчесова», – сказал Попов.

  • Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года.
  • Московский клуб идет в РПЛ 4-м.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Черчесов Станислав Карпин Валерий Абаскаль Гильермо
Комментарии (7)
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NewLife
1695722128
Глупые сравнения, высосанные из пальца. Лучше сравнивай всех с пиджаком, ед. измерения один пиджак. Сколько пиджаков дал бы Семаку ? Вообще-то отвечать рб спорту это зашквар.
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ilichkadr
1695722624
"Черчесов просто все расставлял и делал вид, что он очень умный" Всё верно сказал Попов. Всё что умеет делать пастухи (выгнать, пасти и снова загнать в овчарню) это расставлять.
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АлексМак
1695722922
Наполовину бредовое заявление. Черчесов -мёртвый. кроме пальцев и нервов ,- ничего. Абоссаль...,- этого чудика даже не стоит упоминать. А Валерий вполне адекватны
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САДЫЧОК
1695727590
Точно, сильнее Семака и Черчесова !
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