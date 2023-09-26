Попов объяснил, почему Абаскаль сильнее Карпина и Черчесова

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов оценил уровень главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Считаю, что Абаскаль сильнее Карпина и Черчесова. Он понимает, что такое футбол с научной, тактической, психологической точек зрения. Да, Гильермо не играл в футбол, поэтому ему тяжело, но он учится. Однако, как специалист, он намного грамотнее, чем они.

У Черчесова был Ромащенко, который всем управлял и который сейчас тренирует «Ахмат». Черчесов просто все расставлял и делал вид, что он очень умный. Хотелось бы увидеть, как он будет руководить без Ромащенко.

Я в способностях Черчесова не сомневаюсь, но они не простираются выше 5-6 места. Поэтому я больше ставлю на Абаскаля, чем на Карпина и Черчесова», – сказал Попов.