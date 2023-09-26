Президент РПЛ одним словом отреагировал на дело Норманна, сбежавшего из России

"Это беспредел."
Чиновники стали использовать словечки из блатной фени, не понимая их смысла. Идиоты одним словом.
Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал резонансное дело полузащитника Матиаса Норманна.
– Как относитесь к ситуации с Норманном и какие возможны риски в будущем?
– Это беспредел.
Это дико. Сейчас футболист заявлен за новый клуб, это практика ФИФА. Знаю, что «Динамо» ведет переговоры с нынешним клубом Норманна, надеюсь, что компромиссы будет найдены, иначе это перейдет в ФИФА с перспективой дела в CAS.
Но есть спорные моменты, в которых у каждой стороны может быть свой набор аргументов. А здесь настолько все очевидно, что не представляю аргументой с той стороны. Понимаю, под каким давлением сейчас ФИФА, но надеюсь, что здравый смысл победит.
Дай бог удачи футболисту Норманну, но есть определенные финансовые условия в контракте, которые действующий клуб Норманна должен выполнить. Прецедентов создавать не надо, надеюсь, и в ФИФА это понимают.
Надеюсь, футболист будет играть, а «Ростов» и «Динамо» получают полагающиеся им компенсации.