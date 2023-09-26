Президент РПЛ одним словом отреагировал на дело Норманна, сбежавшего из России

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал резонансное дело полузащитника Матиаса Норманна.

– Как относитесь к ситуации с Норманном и какие возможны риски в будущем?

– Это беспредел.

Это дико. Сейчас футболист заявлен за новый клуб, это практика ФИФА. Знаю, что «Динамо» ведет переговоры с нынешним клубом Норманна, надеюсь, что компромиссы будет найдены, иначе это перейдет в ФИФА с перспективой дела в CAS.

Но есть спорные моменты, в которых у каждой стороны может быть свой набор аргументов. А здесь настолько все очевидно, что не представляю аргументой с той стороны. Понимаю, под каким давлением сейчас ФИФА, но надеюсь, что здравый смысл победит.

Дай бог удачи футболисту Норманну, но есть определенные финансовые условия в контракте, которые действующий клуб Норманна должен выполнить. Прецедентов создавать не надо, надеюсь, и в ФИФА это понимают.

Надеюсь, футболист будет играть, а «Ростов» и «Динамо» получают полагающиеся им компенсации.