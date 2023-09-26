Николич заявил о желании вернуться в Россию: «Очень скучаю по «Локомотиву»

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич признался, что хочет вернуться в Россию.

«Очень скучаю по «Локомотиву». Это было хорошее время, мы часто вспоминаем его с тренерским штабом. У меня в клубе остались друзья. Например, зимой Дима Лоськов и Вадим Евсеев побывали у меня дома, с женами.

Мне очень жаль, что российские клубы сейчас не играют в Европе. Уровень чемпионата упал, хотя и не сильно.

Наверное, однажды я снова буду работать в России. Может, в «Локомотиве». Может, в другой команде. Просто хочется, чтобы с футболом все было нормально. Как прежде. Чтобы были еврокубки. Чтобы каждая игра в РПЛ была очень важна», – сказал Николич.