Николич заявил о желании вернуться в Россию: «Очень скучаю по «Локомотиву»

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич признался, что хочет вернуться в Россию.
«Очень скучаю по «Локомотиву». Это было хорошее время, мы часто вспоминаем его с тренерским штабом. У меня в клубе остались друзья. Например, зимой Дима Лоськов и Вадим Евсеев побывали у меня дома, с женами.
Мне очень жаль, что российские клубы сейчас не играют в Европе. Уровень чемпионата упал, хотя и не сильно.
Наверное, однажды я снова буду работать в России. Может, в «Локомотиве». Может, в другой команде. Просто хочется, чтобы с футболом все было нормально. Как прежде. Чтобы были еврокубки. Чтобы каждая игра в РПЛ была очень важна», – сказал Николич.
- Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.
- Под его руководством команда выиграла Кубок России.
Источник: «Спорт-Экспресс»