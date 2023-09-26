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    • Николич заявил о желании вернуться в Россию: «Очень скучаю по «Локомотиву»

    Николич заявил о желании вернуться в Россию: «Очень скучаю по «Локомотиву»

    Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич признался, что хочет вернуться в Россию.

    «Очень скучаю по «Локомотиву». Это было хорошее время, мы часто вспоминаем его с тренерским штабом. У меня в клубе остались друзья. Например, зимой Дима Лоськов и Вадим Евсеев побывали у меня дома, с женами.

    Мне очень жаль, что российские клубы сейчас не играют в Европе. Уровень чемпионата упал, хотя и не сильно.

    Наверное, однажды я снова буду работать в России. Может, в «Локомотиве». Может, в другой команде. Просто хочется, чтобы с футболом все было нормально. Как прежде. Чтобы были еврокубки. Чтобы каждая игра в РПЛ была очень важна», – сказал Николич.

    • Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.
    • Под его руководством команда выиграла Кубок России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1836

      balam 35 минут назад

      лысый здравый парень был.зря кинули

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21827

      Cleaner 2 часа назад

      Что, Николич, БАБЛО закончилось???

      0
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      Рейтинг: +85

      Паровозов 3 часа назад

      Самый толковый тренер который был у Локо, после легенды Палыча конечно.

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