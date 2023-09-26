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    • В сборной Камеруна назвали стадион, на котором состоится товарищеский матч с Россией

    В сборной Камеруна назвали стадион, на котором состоится товарищеский матч с Россией

    Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан сообщил, что товарищеский матч с Россией пройдет на «ВТБ Арене».

    «Переговоры между нашими федерациями велись еще с лета. К сожалению, из-за жесткого графика мы не смогли провести товарищескую встречу в июне, но мы хотели сыграть с командой России. В октябре такая возможность появилась, и в кратчайшие сроки ФФК и РФС договорились.

    Для нас не проблема сыграть товарищескую встречу в Москве или другом российском городе. Нам предложили разные варианты: мы выбирали между стадионом «Зенита» в Санкт-Петербурге, а также аренами ЦСКА и «Динамо» в Москве.

    Последний вариант устроил обе стороны, и 12 октября на этом стадионе сыграют сборные Камеруна и России», – сказал Джунан.

    • Россия отстранена с февраля 2022 года.
    • Сборная играет только товарищеские матчи с азиатскими и африканскими соперниками.

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    Источник: Sport24

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