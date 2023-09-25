Медведев одним словом прокомментировал новость о разносе игроков «Зенита» после 1:2 с «Локо»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о том, что он провел серьезный разговор с футболистами после поражения от «Локомотива» (1:2) в 9-м туре РПЛ.

«Околесица», – сказал Медведев.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что после игры глава клуба устроил разнос футболистам в раздевалке.

«Зенит» идет на 3-м месте в РПЛ после 9 туров.

Петербуржцы дома не проигрывали «Локо» на протяжении 6 лет.

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