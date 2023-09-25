Медведев устроил игрокам «Зенита» разнос после поражения от «Локо»: подробности из раздевалки

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев был крайне недоволен результатом воскресного матча с «Локомотивом».

После окончания игры глава клуба устроил разнос футболистам в раздевалке.

По мнению Медведева, игроки не сражаются за «Зенит» и не отдаются игре полностью.