Медведев устроил игрокам «Зенита» разнос после поражения от «Локо»: подробности из раздевалки

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев был крайне недоволен результатом воскресного матча с «Локомотивом».

После окончания игры глава клуба устроил разнос футболистам в раздевалке.

По мнению Медведева, игроки не сражаются за «Зенит» и не отдаются игре полностью.

«Зенит» идет на 3-м месте в РПЛ после 9 туров.

Отставание от лидера – 4 очка.

Петербуржцы дома не проигрывали «Локо» на протяжении 6 лет.

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