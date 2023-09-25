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    • Медведев устроил игрокам «Зенита» разнос после поражения от «Локо»: подробности из раздевалки

    Медведев устроил игрокам «Зенита» разнос после поражения от «Локо»: подробности из раздевалки

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев был крайне недоволен результатом воскресного матча с «Локомотивом».

    После окончания игры глава клуба устроил разнос футболистам в раздевалке.

    По мнению Медведева, игроки не сражаются за «Зенит» и не отдаются игре полностью.

    • «Зенит» идет на 3-м месте в РПЛ после 9 туров.
    • Отставание от лидера – 4 очка.
    • Петербуржцы дома не проигрывали «Локо» на протяжении 6 лет.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +11

      Empers100--google 32 минуты назад

      Не удивлюсь, если вдруг выяснится что игроки трутся по ночным клубам. Всем видно, что команда конкретно растренерована.

      0
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      Рейтинг: +5603

      PAREVG. 51 минуту назад

      А как он хотел, там одни легионеры, они играют за деньги, а не за стрелку.

      Самая темнокожая команда РПЛ, в цветах которой нет черного...

      0
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      Рейтинг: +461

      Filllllll 1 час назад

      Премиальные за победу над Локо, надо было увеличить, они за копейки не хотят побеждать)))

      0
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      Рейтинг: +16401

      Алексей З 1 час назад

      Этот пьянот устроил разнос ?
      Предполагаю , перед разносом вывели из раздевалке португалоговорящих , а потом Медведев сказал пламенные слова.
      бмжовский клуб в своей красе !

      1
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      Рейтинг: +1238

      SuperNils 1 час назад

      Проиграл синит, а стыдно за рыл.

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      Рейтинг: +2191

      Suvorov71 > SuperNils 47 минут назад

      Не стыдись, за питерскую помойку выпей стопку и к помойке прислонись

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      Рейтинг: +5120

      Бомбардиръ 1 час назад

      Мяч же круглый, кому как повезёт.

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      Рейтинг: +4383

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Зенит сыграл отвратительно плохо. Такое Локо должны были выносить в одну калитку, но не играли даже в половину того , что могли. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2191

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 45 минут назад

      да. палка вжопе, питерская помойка сыграла отвратительно плохо, но палку в жопу ты получил

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      Рейтинг: +25173

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А Семака вывел в туалет и там отпи*дил. )

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      Рейтинг: +408

      guron88 2 часа назад

      А с каким пафосом организовали предматчевое представление?! Будто бы какой-нибудь международный фестиваль молодёжи и студентов открывался! Или того больше - Олимпийские Игры! А тут вдруг, раз... по носу и щёлкнули!

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      Рейтинг: +2191

      Suvorov71 2 часа назад

      Ну а перед матчем ходил павлином, пригласил шаманов, что бы победить Локо, а все напрасно, а денег вложили с Лёней немеренно

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