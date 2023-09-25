В «Динамо» заявили, что летом клубу много раз предлагали Глушакова

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клубу этим летом предлагали подписать полузащитника Дениса Глушакова.
– Предлагали ли Дениса Глушакова «Динамо»? Была такая информация...
– Да, много раз из разных источников, даже иногда из самых таких неожиданных источников предлагали. Да, это было, но, насколько я знаю, Денис обрел клуб.
- Глушаков перешел в «Спартак» из Костромы.
- Денис 3 месяца искал новый клуб после ухода из «Пари НН».
- Он брал РПЛ со «Спартаком».
Источник: «Спорт-Экспресс»