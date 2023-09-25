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    • В «Динамо» заявили, что летом клубу много раз предлагали Глушакова

    В «Динамо» заявили, что летом клубу много раз предлагали Глушакова

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клубу этим летом предлагали подписать полузащитника Дениса Глушакова.

    – Предлагали ли Дениса Глушакова «Динамо»? Была такая информация...

    – Да, много раз из разных источников, даже иногда из самых таких неожиданных источников предлагали. Да, это было, но, насколько я знаю, Денис обрел клуб.

    • Глушаков перешел в «Спартак» из Костромы.
    • Денис 3 месяца искал новый клуб после ухода из «Пари НН».
    • Он брал РПЛ со «Спартаком».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +35302

      VVM1964 46 минут назад

      Уберег футбольный Бог Динамо !!! )))

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