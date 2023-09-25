Соболев поддержал переход российского футбола в Азию, упомянув экс-спартаковца Урунова

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о возможном уходе РФС из Европы в Азиатскую конфедерацию.

– Что думаете о переходе в Азию?

– Да не знаю. Азия сейчас чуть изменилась, когда туда перешли много топов.

Недавно Урунов, который был у нас в «Спартаке», играл против Неймара. И так как развивается Саудовская Аравия…

Если не пускают в Европу, почему бы и нет?