Соболев поддержал переход российского футбола в Азию, упомянув экс-спартаковца Урунова

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о возможном уходе РФС из Европы в Азиатскую конфедерацию.
– Что думаете о переходе в Азию?
– Да не знаю. Азия сейчас чуть изменилась, когда туда перешли много топов.
Недавно Урунов, который был у нас в «Спартаке», играл против Неймара. И так как развивается Саудовская Аравия…
Если не пускают в Европу, почему бы и нет?
- Российские команды не играют в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
- Вероятно, им разрешат вернуться в соревнования только после завершения СВО.
Источник: «РБ Спорт»