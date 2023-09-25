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    • Соболев поддержал переход российского футбола в Азию, упомянув экс-спартаковца Урунова

    Соболев поддержал переход российского футбола в Азию, упомянув экс-спартаковца Урунова

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о возможном уходе РФС из Европы в Азиатскую конфедерацию.

    – Что думаете о переходе в Азию?

    – Да не знаю. Азия сейчас чуть изменилась, когда туда перешли много топов.

    Недавно Урунов, который был у нас в «Спартаке», играл против Неймара. И так как развивается Саудовская Аравия…

    Если не пускают в Европу, почему бы и нет?

    • Российские команды не играют в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
    • Вероятно, им разрешат вернуться в соревнования только после завершения СВО.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21809

      Cleaner 11 минут назад

      Дельфин блеснул умом!!!...)))

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