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Ивич высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ

25 сентября 2023, 10:56
6

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на вопросы о пребывании своей команды на первом месте в чемпионате России после девяти туров.

– Девять туров, «Краснодар» на первом месте. Три очка отрыва от второго места, рекордная 15-матчевая беспроигрышная серия. Есть ли теперь повышенное давление на «Краснодар», на вас?

– Вы, журналисты, здесь для того, чтобы считать такую статистику, я не считаю. Мы как мыслим – от игры к игре.

Мы заслуживаем данную позицию в турнирной таблице. Не говорю, что нет других хороших клубов, но нашей работой мы заслужили эту позицию.

Мы не смотрим в будущее далеко, не смотрим в прошлое и стараемся с каждым днем становиться все лучше.

«Краснодар» борется за чемпионство?

– Наша цель – бороться за победу в каждой следующей игре, мы именно так мыслим. Футболисты получают удовольствие от своей игры, наслаждаются победами, это наша главная цель – получать удовольствие от процесса.

  • «Краснодар» набрал 21 очко в 9 турах РПЛ.
  • «Крылья Советов» отстают на 3 балла, «Зенит» – на 4, «Спартак» – на 5.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ивич Владимир
Комментарии (6)
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NewLife
1695630263
Хорошо играете, оборона лучшая в РПЛ - всего 3 мяча пропустили.
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VVM1964
1695647837
Как достали уже эти разговоры про чемпионство ((( О чем можно говорить, после 9 туров ??? ДА - старт очень успешный, но этого для чемпионства МАЛО !!! И примеры тому в каждом сезоне ! Даже после осеннего отрезка рано говорить - после зимнего перерыва некоторые команды просто не узнать бывает...
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Январь 59
1695661289
Говорить о чемпионстве Краснодара ещё рано. Ещё не было игр с Крыльями, с ЦСКА, и Зенитом. Кроме того в зимне ТО могут уйти Сперцян, Черников, и ещё целый ряд игроков. Можно очень скромно сказать, что возможно Краснодар будет претендовать на место на пьедестале. Будем скромнее в своих заявлениях.
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fanfckrasnodar
1695706993
тоже согласен, что говорить про чемпионство достало. лучше рассуждать в целом о туре. Кто как сыграл. Какие красивые моменты были. А не гадать на месяца вперед... Ивич очень правильно высказался.
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