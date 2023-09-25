Ивич высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на вопросы о пребывании своей команды на первом месте в чемпионате России после девяти туров.

– Девять туров, «Краснодар» на первом месте. Три очка отрыва от второго места, рекордная 15-матчевая беспроигрышная серия. Есть ли теперь повышенное давление на «Краснодар», на вас?

– Вы, журналисты, здесь для того, чтобы считать такую статистику, я не считаю. Мы как мыслим – от игры к игре.

Мы заслуживаем данную позицию в турнирной таблице. Не говорю, что нет других хороших клубов, но нашей работой мы заслужили эту позицию.

Мы не смотрим в будущее далеко, не смотрим в прошлое и стараемся с каждым днем становиться все лучше.

– «Краснодар» борется за чемпионство?

– Наша цель – бороться за победу в каждой следующей игре, мы именно так мыслим. Футболисты получают удовольствие от своей игры, наслаждаются победами, это наша главная цель – получать удовольствие от процесса.