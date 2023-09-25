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    Ивич высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на вопросы о пребывании своей команды на первом месте в чемпионате России после девяти туров.

    – Девять туров, «Краснодар» на первом месте. Три очка отрыва от второго места, рекордная 15-матчевая беспроигрышная серия. Есть ли теперь повышенное давление на «Краснодар», на вас?

    – Вы, журналисты, здесь для того, чтобы считать такую статистику, я не считаю. Мы как мыслим – от игры к игре.

    Мы заслуживаем данную позицию в турнирной таблице. Не говорю, что нет других хороших клубов, но нашей работой мы заслужили эту позицию.

    Мы не смотрим в будущее далеко, не смотрим в прошлое и стараемся с каждым днем становиться все лучше.

    «Краснодар» борется за чемпионство?

    – Наша цель – бороться за победу в каждой следующей игре, мы именно так мыслим. Футболисты получают удовольствие от своей игры, наслаждаются победами, это наша главная цель – получать удовольствие от процесса.

    • «Краснодар» набрал 21 очко в 9 турах РПЛ.
    • «Крылья Советов» отстают на 3 балла, «Зенит» – на 4, «Спартак» – на 5.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19857

      NewLife 13 минут назад

      Хорошо играете, оборона лучшая в РПЛ - всего 3 мяча пропустили.

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