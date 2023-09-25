Быстров раскритиковал защитника «Локомотива»: «Ему крышу снесло»

Владимир Быстров оценил поведение игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна.

Защитник был удален в концовке выигранного матча с «Зенитом» (2:1).

До получение красной карточки за 2 предупреждения он забил победный гол.

«Москалев отлично отсудил, не из‑за него началась потасовка. Да, где‑то, может быть, не показал одну‑две желтые карточки. Но мы сами просим, чтобы был зрелищный футбол.

Тикнизян совершенно не прав, имея желтую карточку, подбежал, толкнул (Вендела). Если у тебя есть желтая карточка… Не стоила ситуация того, чтобы кого‑то защищать.

Он понял, что получил вторую желтую карточку, пытался других спровоцировать, крышу снесло», – сказал Быстров.