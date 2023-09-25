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    • Быстров раскритиковал защитника «Локомотива»: «Ему крышу снесло»

    Быстров раскритиковал защитника «Локомотива»: «Ему крышу снесло»

    Владимир Быстров оценил поведение игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна.

    • Защитник был удален в концовке выигранного матча с «Зенитом» (2:1).
    • До получение красной карточки за 2 предупреждения он забил победный гол.

    «Москалев отлично отсудил, не из‑за него началась потасовка. Да, где‑то, может быть, не показал одну‑две желтые карточки. Но мы сами просим, чтобы был зрелищный футбол.

    Тикнизян совершенно не прав, имея желтую карточку, подбежал, толкнул (Вендела). Если у тебя есть желтая карточка… Не стоила ситуация того, чтобы кого‑то защищать.

    Он понял, что получил вторую желтую карточку, пытался других спровоцировать, крышу снесло», – сказал Быстров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2180

      Suvorov71 35 минут назад

      Все смазные питерской помойки - провокаторы и об этом уже говорят все, а что там говорить все это видят, как только их имеют сразу скандал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      Паровозов 51 минуту назад

      Зеня в конце матча очередной раз поплыл, спровоцировав патосовку.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8762

      nik55 1 час назад

      крышу давно снесло бразильцам в зените и судьи этого не видят

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