РПЛ. «Краснодар» победил «Урал» (2:0) и вернулся в лидеры, экс-спартаковец забил в свои

Краснодар с победой! Играть команда умеет но на удивление в обороне получается все отлично.
«Краснодар» в 9-м туре РПЛ оказался сильнее «Урала» своего бывшего главного тренера Виктора Гончаренко. Решающим оказался автогол его соотечественника Егора Филипенко.
Краснодарцы вернулись на первое место. «Урал» идет восьмым.
«Краснодар» идет в сезоне РПЛ без поражений. У «Урала» шесть встреч подряд без побед в основное время.
У «Урала» нет гостевых побед над «Краснодаром» с 2014 года.
Россия. РПЛ. 9-й тур
Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Филипенко, 54 (в свои ворота); 2:0 – Ленини, 77.