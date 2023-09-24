РПЛ. «Краснодар» победил «Урал» (2:0) и вернулся в лидеры, экс-спартаковец забил в свои

«Краснодар» в 9-м туре РПЛ оказался сильнее «Урала» своего бывшего главного тренера Виктора Гончаренко. Решающим оказался автогол его соотечественника Егора Филипенко.

Краснодарцы вернулись на первое место. «Урал» идет восьмым.

«Краснодар» идет в сезоне РПЛ без поражений. У «Урала» шесть встреч подряд без побед в основное время.

У «Урала» нет гостевых побед над «Краснодаром» с 2014 года.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Филипенко, 54 (в свои ворота); 2:0 – Ленини, 77.

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