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    • РПЛ. «Краснодар» победил «Урал» (2:0) и вернулся в лидеры, экс-спартаковец забил в свои

    РПЛ. «Краснодар» победил «Урал» (2:0) и вернулся в лидеры, экс-спартаковец забил в свои

    «Краснодар» в 9-м туре РПЛ оказался сильнее «Урала» своего бывшего главного тренера Виктора Гончаренко. Решающим оказался автогол его соотечественника Егора Филипенко.

    Краснодарцы вернулись на первое место. «Урал» идет восьмым.

    «Краснодар» идет в сезоне РПЛ без поражений. У «Урала» шесть встреч подряд без побед в основное время.

    У «Урала» нет гостевых побед над «Краснодаром» с 2014 года.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Филипенко, 54 (в свои ворота); 2:0 – Ленини, 77.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +102602

      zigbert 43 минуты назад

      Краснодар с победой! Играть команда умеет но на удивление в обороне получается все отлично.

      0
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      Рейтинг: +2554

      Январь 59 1 час назад

      Всем спасибо за добрые слова в поддержку ФК Краснодар. Всех кто болел за Краснодар, с ПОБЕДОЙ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16370

      Алексей З 1 час назад

      Привет Уралу.
      Бог не фраер ( и футбольный) , после поддавков в Питере , полетели вниз.
      Уже на 8-ом, а в Питер приезжали лидерами.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27439

      slavutiq70 1 час назад

      Ну если у Краснодара не задрожат коленки как обычно это было в прошлых чемпионатах . то вполне возможно поборются за высокое место ....

      1
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      ...
      Рейтинг: +419

      Bez Imeni > slavutiq70 1 час назад

      не задрожат,там тренер не даст.Думаю Краснодар в этом сезоне будет чемпионом

      0
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      Рейтинг: +2554

      Январь 59 > Bez Imeni 1 час назад

      Не забывай, ещё может быть звонок из кабинетов. Увозить деньги из столичных кабинетов- дорого может обойтись.

      1
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      Рейтинг: +68994

      portero 2 часа назад

      Отличный результат!!!
      Да и тур этот удачный...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2310

      alll-333 2 часа назад

      Ах, Краснодар!!! Давно так не радовали. Назло всем "прогназёрам"- мы первые!!!

      4
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      Рейтинг: +27439

      slavutiq70 2 часа назад

      Быки прут не дуром ....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1185

      Cubinec1989 2 часа назад

      Быков с победой!)

      3
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