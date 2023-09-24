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  • РПЛ. «Краснодар» победил «Урал» (2:0) и вернулся в лидеры, экс-спартаковец забил в свои

РПЛ. «Краснодар» победил «Урал» (2:0) и вернулся в лидеры, экс-спартаковец забил в свои

24 сентября 2023, 20:56
11

«Краснодар» в 9-м туре РПЛ оказался сильнее «Урала» своего бывшего главного тренера Виктора Гончаренко. Решающим оказался автогол его соотечественника Егора Филипенко.

Краснодарцы вернулись на первое место. «Урал» идет восьмым.

«Краснодар» идет в сезоне РПЛ без поражений. У «Урала» шесть встреч подряд без побед в основное время.

У «Урала» нет гостевых побед над «Краснодаром» с 2014 года.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Филипенко, 54 (в свои ворота); 2:0 – Ленини, 77.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Урал Краснодар
Комментарии (11)
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Cubinec1989
1695578396
Быков с победой!)
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slavа0508
1695578518
Быки прут не дуром ....
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Просто-333
1695578876
Ах, Краснодар!!! Давно так не радовали. Назло всем "прогназёрам"- мы первые!!!
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portero
1695579180
Отличный результат!!! Да и тур этот удачный...
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slavа0508
1695579374
Ну если у Краснодара не задрожат коленки как обычно это было в прошлых чемпионатах . то вполне возможно поборются за высокое место ....
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Январь 59
1695580462
Всем спасибо за добрые слова в поддержку ФК Краснодар. Всех кто болел за Краснодар, с ПОБЕДОЙ!
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zigbert
1695583940
Краснодар с победой! Играть команда умеет но на удивление в обороне получается все отлично.
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rcry
1695628524
краснодар с победой - защита реально крепкая - пропустили 3 за 9 матчей - это более чем прилично
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