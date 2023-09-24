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    • АПЛ. «Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (2:2), «Челси» уступил «Астон Вилле» (0:1), «Ливерпуль» победил «Вест Хэм» (3:1)

    АПЛ. «Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (2:2), «Челси» уступил «Астон Вилле» (0:1), «Ливерпуль» победил «Вест Хэм» (3:1)

    «Арсенал» и «Тоттенхэм» не выявили сильнейшего в 9-м туре АПЛ. Команда Микеля Артеты дважды вела в счете. Оба гола «Тоттенхэма» создала связка Хын-Мин СонДжеймс Мэддисон.

    В других встречах «Челси» уступил «Астон Вилле», «Вест Хэм» – «Ливерпулю».

    Англия. АПЛ. 6-й тур

    Ливерпуль – Вест Хэм – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Салах, 16 (с пенальти); 1:1 – Боуэн, 42; 2:1 – Нуньес, 60; 3:1 – Жота, 85.

    Арсенал – Тоттенхэм – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ромеро, 26 (в свои ворота); 1:1 – Сон, 42; 2:1 – Сака, 54 (с пенальти); 2:2 – Сон, 55.

    Челси – Астон Вилла – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Уоткинс, 73.

    Удаления: Густо, 58 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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