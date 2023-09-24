Реакция Федуна на победу «Спартака» над «Динамо»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ между спартаковцами и «Динамо» (1:0).

«Игра тяжeлая, конечно, 1:0. Но уже хорошо, что третий матч подряд мы не пропускаем. Это важно. Похоже, Гильермо Абаскаль нащупывает основной состав: Даниил Хлусевич вернулся в защиту слева. Я об этом говорил сразу – он намного более результативен. Неплохо сыграл Алексис Дуарте. Один раз, правда, ошибся.

В целом команда билась. Если бы Квинси Промес был поудачливее, счeт мог бы быть крупным. Хотя и у «Динамо» были шансы. Так что всех спартачей поздравляю! Двигаемся вперeд», – сказал Федун.