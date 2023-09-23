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    • Личка предъявил претензии форвардам «Динамо» после поражения от «Спартака»

    Личка предъявил претензии форвардам «Динамо» после поражения от «Спартака»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подытожил матч 9-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

    «Мы хотели развивать быстрые контратаки. У «Спартака» Алексис Дуарте, Кристофер Мартинс Перейра и Александр Соболев – достаточно высокие и опасные при стандартах. Поэтому играл Николас Маричаль. Плюс Дмитрий Скопинцев заболел, не поехал с нам в Краснодар.

    Потом мы перестроились на 3-4-3. Скопа и Эли Даса растягивали игру на флангах. Была возможность в этих зонах играть 1 в 1. Было давление на соперника. Были моменты, когда Скопинцев забивался в середине поля. Я немного злился из-за этого.

    Нападающие сегодня не забили, неделю назад не забили. На скамейке ждут свой шанс другие. Федор Смолов был первый на замену. Сейчас актуально забивать, этого нам не хватает в игре», – сказал Личка.

    • «Динамо» уступило «Спартаку» 2-й раз за месяц.
    • Динамовцы опустились в РПЛ на 5-е место.
    • Впереди у «Динамо» матч 10-го тура против «Ахмата» (1 октября).

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    Источник: «Чемпионат»

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