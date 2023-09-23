Личка предъявил претензии форвардам «Динамо» после поражения от «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подытожил матч 9-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

«Мы хотели развивать быстрые контратаки. У «Спартака» Алексис Дуарте, Кристофер Мартинс Перейра и Александр Соболев – достаточно высокие и опасные при стандартах. Поэтому играл Николас Маричаль. Плюс Дмитрий Скопинцев заболел, не поехал с нам в Краснодар.

Потом мы перестроились на 3-4-3. Скопа и Эли Даса растягивали игру на флангах. Была возможность в этих зонах играть 1 в 1. Было давление на соперника. Были моменты, когда Скопинцев забивался в середине поля. Я немного злился из-за этого.

Нападающие сегодня не забили, неделю назад не забили. На скамейке ждут свой шанс другие. Федор Смолов был первый на замену. Сейчас актуально забивать, этого нам не хватает в игре», – сказал Личка.