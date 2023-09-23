Личка предъявил претензии форвардам «Динамо» после поражения от «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подытожил матч 9-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).
«Мы хотели развивать быстрые контратаки. У «Спартака» Алексис Дуарте, Кристофер Мартинс Перейра и Александр Соболев – достаточно высокие и опасные при стандартах. Поэтому играл Николас Маричаль. Плюс Дмитрий Скопинцев заболел, не поехал с нам в Краснодар.
Потом мы перестроились на 3-4-3. Скопа и Эли Даса растягивали игру на флангах. Была возможность в этих зонах играть 1 в 1. Было давление на соперника. Были моменты, когда Скопинцев забивался в середине поля. Я немного злился из-за этого.
Нападающие сегодня не забили, неделю назад не забили. На скамейке ждут свой шанс другие. Федор Смолов был первый на замену. Сейчас актуально забивать, этого нам не хватает в игре», – сказал Личка.
- «Динамо» уступило «Спартаку» 2-й раз за месяц.
- Динамовцы опустились в РПЛ на 5-е место.
- Впереди у «Динамо» матч 10-го тура против «Ахмата» (1 октября).