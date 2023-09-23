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    • Гвардиола посоветовал не критиковать Холанда: «Иначе потом придется извиняться»

    Гвардиола посоветовал не критиковать Холанда: «Иначе потом придется извиняться»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встал на защиту Эрлинга Холанда.

    • Норвежец забил 7 голов в 8 матчах нового сезона.
    • Форварда критикуют за большое число нереализованных моментов.

    «Да, у него были невероятные моменты, он мог забить 14-15 голов, но важно, чтобы у него всегда были эти шансы. Было бы хуже, если бы у него не было моментов, если бы он не получал мяч или находился в неправильной позиции.

    Мой совет: не критикуйте Холанда слишком сильно. Критикуйте защитников или тренера, но никогда не критикуйте нападающего, который забивает столько голов.

    Потому что, вы знаете, что он снова будет очень много забивать, и тогда вам придется извиняться», – сказал Гвардиола.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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