Гвардиола посоветовал не критиковать Холанда: «Иначе потом придется извиняться»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встал на защиту Эрлинга Холанда.
- Норвежец забил 7 голов в 8 матчах нового сезона.
- Форварда критикуют за большое число нереализованных моментов.
«Да, у него были невероятные моменты, он мог забить 14-15 голов, но важно, чтобы у него всегда были эти шансы. Было бы хуже, если бы у него не было моментов, если бы он не получал мяч или находился в неправильной позиции.
Мой совет: не критикуйте Холанда слишком сильно. Критикуйте защитников или тренера, но никогда не критикуйте нападающего, который забивает столько голов.
Потому что, вы знаете, что он снова будет очень много забивать, и тогда вам придется извиняться», – сказал Гвардиола.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо