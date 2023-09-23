Гвардиола посоветовал не критиковать Холанда: «Иначе потом придется извиняться»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встал на защиту Эрлинга Холанда.

Норвежец забил 7 голов в 8 матчах нового сезона.

Форварда критикуют за большое число нереализованных моментов.

«Да, у него были невероятные моменты, он мог забить 14-15 голов, но важно, чтобы у него всегда были эти шансы. Было бы хуже, если бы у него не было моментов, если бы он не получал мяч или находился в неправильной позиции.

Мой совет: не критикуйте Холанда слишком сильно. Критикуйте защитников или тренера, но никогда не критикуйте нападающего, который забивает столько голов.

Потому что, вы знаете, что он снова будет очень много забивать, и тогда вам придется извиняться», – сказал Гвардиола.