Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» – «Верона», 5 тур чемпионата Италии по футболу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября 2023, в 16:00 по московскому времени.

Предполагаемые стартовые составы:

«Милан»: Спортьелло, Флоренци, Эрнандес, Томори, Кьер, Райндерс, Крунич, Муса, Леау, Окафор, Пулишич.

Главный тренер: Стефано Пиоли

«Верона»: Монтито, Фараони, Хин, Лазович, Мангани, Давидович, Онгла, Суслов, Нгонге, Дуда, Бонаццоли.

Главный тренер: Марко Барони

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Милан» – «Верона»