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    • «Милан» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2023

    «Милан» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» – «Верона», 5 тур чемпионата Италии по футболу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября 2023, в 16:00 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы:

    «Милан»: Спортьелло, Флоренци, Эрнандес, Томори, Кьер, Райндерс, Крунич, Муса, Леау, Окафор, Пулишич.

    Главный тренер: Стефано Пиоли

    «Верона»: Монтито, Фараони, Хин, Лазович, Мангани, Давидович, Онгла, Суслов, Нгонге, Дуда, Бонаццоли.

    Главный тренер: Марко Барони

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Милан» – «Верона»

    Источник: «Бомбардир»

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