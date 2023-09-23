Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» – «Верона», 5 тур чемпионата Италии по футболу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября 2023, в 16:00 по московскому времени.
Предполагаемые стартовые составы:
«Милан»: Спортьелло, Флоренци, Эрнандес, Томори, Кьер, Райндерс, Крунич, Муса, Леау, Окафор, Пулишич.
Главный тренер: Стефано Пиоли
«Верона»: Монтито, Фараони, Хин, Лазович, Мангани, Давидович, Онгла, Суслов, Нгонге, Дуда, Бонаццоли.
Главный тренер: Марко Барони
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Милан» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»