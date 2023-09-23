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    Де Лигт раздражен своим положением в «Баварии»

    Центральный защитник «Баварии» Матейс де Лигт крайне недоволен потерей места в составе команды.

    Голландец раздражен своим нынешним положением. Его отношения с главным тренером Томасом Тухелем накаляются.

    О настроении де Лигта многое говорит инцидент после победы над «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

    Футболист постарался поскорее уехать со стадиона и не дал никаких комментариев, хотя обычно ведет себя дружелюбно по отношению к журналистам.

    • «Бавария» купила де Лигта в 2022 году за 67 млн евро.
    • В новом сезоне в его активе 81 минута в 5 матчах.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 09:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6924

      Давид59 3 часа назад

      Нахрена надо было корейца покупать?

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