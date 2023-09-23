Де Лигт раздражен своим положением в «Баварии»

Центральный защитник «Баварии» Матейс де Лигт крайне недоволен потерей места в составе команды.

Голландец раздражен своим нынешним положением. Его отношения с главным тренером Томасом Тухелем накаляются.

О настроении де Лигта многое говорит инцидент после победы над «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Футболист постарался поскорее уехать со стадиона и не дал никаких комментариев, хотя обычно ведет себя дружелюбно по отношению к журналистам.