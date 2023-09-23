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Де Лигт раздражен своим положением в «Баварии»

23 сентября 2023, 09:56
1

Центральный защитник «Баварии» Матейс де Лигт крайне недоволен потерей места в составе команды.

Голландец раздражен своим нынешним положением. Его отношения с главным тренером Томасом Тухелем накаляются.

О настроении де Лигта многое говорит инцидент после победы над «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Футболист постарался поскорее уехать со стадиона и не дал никаких комментариев, хотя обычно ведет себя дружелюбно по отношению к журналистам.

  • «Бавария» купила де Лигта в 2022 году за 67 млн евро.
  • В новом сезоне в его активе 81 минута в 5 матчах.

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Источник: Daily Mail
Германия. Бундеслига Бавария де Лигт Матейс
Комментарии (1)
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Давид59
1695454252
Нахрена надо было корейца покупать?
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