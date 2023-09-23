Семак рассказал, почему вратарь Адамов еще не играл за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие игровой практики у Дениса Адамова.

Петербуржцы объявили о переходе вратаря 25 июля.

Чемпион РПЛ заплатил за него миллион евро.

Контракт – по схеме «4+1».

– В этом сезоне Адамов не провел ни одного официального матча, в Кубке России, где потенциально у него есть возможность выступить, сыграл Александр Васютин. Что можете сказать о его готовности играть, о его перспективах и как он адаптировался к роли третьего вратаря в «Зените»?

– Что касается первого, второго и третьего – это понятие номинальное. У нас три вратаря, на сегодняшний день основным является Миша Кержаков – он действует достаточно уверенно. На кубковых матчах выходит Саша Васютин. Это конкуренция.

Думаю, что нужно Денису адаптироваться к нашим тренировкам, почувствовать себя комфортно в команде. То, что это талантливый вратарь, что мы на него надеемся и рассчитываем, это и так понятно, иначе мы бы его не пригласили.

Сейчас всe зависит от него. Абсолютно нормальная ситуация. Уверен, дальше он будет больше играть. С тем отношением, которое у него есть к тренировкам, не сомневаюсь, что он тоже принесет нам пользу.