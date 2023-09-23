Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Семак рассказал, почему вратарь Адамов еще не играл за «Зенит»

    Семак рассказал, почему вратарь Адамов еще не играл за «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие игровой практики у Дениса Адамова.

    • Петербуржцы объявили о переходе вратаря 25 июля.
    • Чемпион РПЛ заплатил за него миллион евро.
    • Контракт – по схеме «4+1».

    – В этом сезоне Адамов не провел ни одного официального матча, в Кубке России, где потенциально у него есть возможность выступить, сыграл Александр Васютин. Что можете сказать о его готовности играть, о его перспективах и как он адаптировался к роли третьего вратаря в «Зените»?

    – Что касается первого, второго и третьего – это понятие номинальное. У нас три вратаря, на сегодняшний день основным является Миша Кержаков – он действует достаточно уверенно. На кубковых матчах выходит Саша Васютин. Это конкуренция.

    Думаю, что нужно Денису адаптироваться к нашим тренировкам, почувствовать себя комфортно в команде. То, что это талантливый вратарь, что мы на него надеемся и рассчитываем, это и так понятно, иначе мы бы его не пригласили.

    Сейчас всe зависит от него. Абсолютно нормальная ситуация. Уверен, дальше он будет больше играть. С тем отношением, которое у него есть к тренировкам, не сомневаюсь, что он тоже принесет нам пользу.

    Новости по теме
    В РПЛ прояснили, почему Ерохин занимал легионерское место в заявке «Зенита»
    Радимов поиграл в волейбол – он не смог принять подачу
    Петржела предположил, что может помешать «Зениту» стать чемпионом в шестой раз подряд 1
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 