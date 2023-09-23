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  • Семак рассказал, почему вратарь Адамов еще не играл за «Зенит»

Семак рассказал, почему вратарь Адамов еще не играл за «Зенит»

23 сентября 2023, 09:46
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие игровой практики у Дениса Адамова.

  • Петербуржцы объявили о переходе вратаря 25 июля.
  • Чемпион РПЛ заплатил за него миллион евро.
  • Контракт – по схеме «4+1».

– В этом сезоне Адамов не провел ни одного официального матча, в Кубке России, где потенциально у него есть возможность выступить, сыграл Александр Васютин. Что можете сказать о его готовности играть, о его перспективах и как он адаптировался к роли третьего вратаря в «Зените»?

– Что касается первого, второго и третьего – это понятие номинальное. У нас три вратаря, на сегодняшний день основным является Миша Кержаков – он действует достаточно уверенно. На кубковых матчах выходит Саша Васютин. Это конкуренция.

Думаю, что нужно Денису адаптироваться к нашим тренировкам, почувствовать себя комфортно в команде. То, что это талантливый вратарь, что мы на него надеемся и рассчитываем, это и так понятно, иначе мы бы его не пригласили.

Сейчас всe зависит от него. Абсолютно нормальная ситуация. Уверен, дальше он будет больше играть. С тем отношением, которое у него есть к тренировкам, не сомневаюсь, что он тоже принесет нам пользу.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Адамов Денис Семак Сергей
Комментарии (2)
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acor94
1695459390
Бред полный. Мишу вон из команды, и нормальную ротацию из молодых киперов.
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ilichkadr
1695461663
Мишу давно уже пора отправить на пенсию.
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