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    • «Бернли» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 6 тура АПЛ, 23 сентября

    «Бернли» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 6 тура АПЛ, 23 сентября

    В субботу, 23 сентября, состоится матч «Бернли» – «Манчестер Юнайтед». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

    «Бернли»

    Один из аутсайдеров АПЛ ожидаемо слабо начал чемпионат. Команда в четырех матчах национального первенства набрала только одно очко, и идет на предпоследнем, 19 месте в турнирной таблице. Хуже идут дела только у «Лутона», занимающего 20-ю строчку.

    Что касается статистики выступления, то «Бернли» в одном матче национального первенства сыграл вничью, и потерпел три поражения. Команда забила 4 гола, а пропустила 12 мячей – худший результат в лиге.

    «Манчестер Юнайтед»

    Манкунианцы идут на 13 месте в турнирной таблице. Команда набрала шесть очков, выиграла два матча и потерпела три поражения. «Красные дьяволы» забили шесть голов, и пропустили 10 голов.

    Факты

    История противостояния команд насчитывает 133 матча, в которых «Бернли» победил 44 раза. Манкунианцы выигрывали в 65 встречах.

    Наш прогноз на игру

    Если опираться исключительно на турнирное положение команд, то нас ожидает встреча аутсайдера и середняка АПЛ. Вряд ли стоит ждать искрометной игры от «Манчестер Юнайтед», впрочем, подопечные тен Хаага наберут три очка. Наш прогноз – победа «МЮ» (1.74).

    Источник: Бомбардир

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