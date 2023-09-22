В субботу, 23 сентября, состоится матч «Бернли» – «Манчестер Юнайтед». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Бернли»

Один из аутсайдеров АПЛ ожидаемо слабо начал чемпионат. Команда в четырех матчах национального первенства набрала только одно очко, и идет на предпоследнем, 19 месте в турнирной таблице. Хуже идут дела только у «Лутона», занимающего 20-ю строчку.

Что касается статистики выступления, то «Бернли» в одном матче национального первенства сыграл вничью, и потерпел три поражения. Команда забила 4 гола, а пропустила 12 мячей – худший результат в лиге.

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы идут на 13 месте в турнирной таблице. Команда набрала шесть очков, выиграла два матча и потерпела три поражения. «Красные дьяволы» забили шесть голов, и пропустили 10 голов.

Факты

История противостояния команд насчитывает 133 матча, в которых «Бернли» победил 44 раза. Манкунианцы выигрывали в 65 встречах.

Наш прогноз на игру

Если опираться исключительно на турнирное положение команд, то нас ожидает встреча аутсайдера и середняка АПЛ. Вряд ли стоит ждать искрометной игры от «Манчестер Юнайтед», впрочем, подопечные тен Хаага наберут три очка. Наш прогноз – победа «МЮ» (1.74).