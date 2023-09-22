Петржела предположил, что может помешать «Зениту» стать чемпионом в шестой раз подряд

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербургской команде будет непросто выиграть РПЛ в сезоне-2023/24.

«Наверное, в этом сезоне «Зениту» будет чуть сложнее выиграть чемпионат, чем в предыдущие годы. Нельзя сказать, что их состав стал сильнее.

Скорее, наоборот. «Зенит» не нашел замену Малкому – это может стать главной проблемой на пути к чемпионству.

Минувшее трансферное окно клуб провел в режиме экономии», – сказал Петржела.