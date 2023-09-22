Петржела предположил, что может помешать «Зениту» стать чемпионом в шестой раз подряд

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербургской команде будет непросто выиграть РПЛ в сезоне-2023/24.
«Наверное, в этом сезоне «Зениту» будет чуть сложнее выиграть чемпионат, чем в предыдущие годы. Нельзя сказать, что их состав стал сильнее.
Скорее, наоборот. «Зенит» не нашел замену Малкому – это может стать главной проблемой на пути к чемпионству.
Минувшее трансферное окно клуб провел в режиме экономии», – сказал Петржела.
- «Зенит» продал Малкома «Аль-Хилялю» за 60 млн евро.
- Команда идет на 2-м месте в РПЛ после 8 туров, отставая на 1 очко от «Краснодара».
Источник: «РБ Спорт»