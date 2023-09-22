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    • Петржела предположил, что может помешать «Зениту» стать чемпионом в шестой раз подряд

    Петржела предположил, что может помешать «Зениту» стать чемпионом в шестой раз подряд

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербургской команде будет непросто выиграть РПЛ в сезоне-2023/24.

    «Наверное, в этом сезоне «Зениту» будет чуть сложнее выиграть чемпионат, чем в предыдущие годы. Нельзя сказать, что их состав стал сильнее.

    Скорее, наоборот. «Зенит» не нашел замену Малкому – это может стать главной проблемой на пути к чемпионству.

    Минувшее трансферное окно клуб провел в режиме экономии», – сказал Петржела.

    • «Зенит» продал Малкома «Аль-Хилялю» за 60 млн евро.
    • Команда идет на 2-м месте в РПЛ после 8 туров, отставая на 1 очко от «Краснодара».

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    Источник: «РБ Спорт»

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