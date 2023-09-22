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    Ловчев сравнил Захаряна с Шевченко

    Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о переходе Арсена Захаряна в «Сосьедад».

    «Арсен или играет мало в чемпионате, или вообще не играет – как в Лиге чемпионов. Пока происходит то, о чeм я говорил при отъезде.

    Конечно, всe зависит от него, но я не видел, что он в России достиг своего потолка, что он не только в РПЛ, но и в «Динамо» сильнее всех на голову. Да, есть качества, при хорошей работе Шварца он был заметен, но не более того.

    Это не тот человек, который отвечает за результат. Чтобы приехать в чемпионат Испании и там хотя бы выходить на поле, надо в России стать лучшим в своей команде и в самой лиге. Захарян выделялся в «Динамо», а последний год провeл просто плохо.

    И пока всe идeт к тому, что Захарян в Испании будет иметь такой же сценарий, как у Алексея Миранчука в Италии. Может играть, потом может сидеть на лавке – мы видим редкие всплески, отсутствие стабильности. Возможно, там хорошо пожить, но люди-то едут совсем не за этим.

    Арсен пока привыкает, как нам говорят. Хорошо, пусть будет так. Но я вспоминаю другие ситуации и хотел бы, чтобы на это равнялись наши ребята. Отъезд Шевченко – суперталанта из Украины. Как нам говорят, суперталант и Захарян.

    Шевченко рвал в Италии с первого же сезона – забивать он начал, по-моему, с первого же матча. Тут надо помнить ещe и то, что, когда наши футболисты едут за мечтой, они ещe и страну представляют, весь наш футбол. Хочется пожелать Захаряну, чтобы он об этом не забывал никогда», – написал Ловчев в телеграме.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
    • Он уже поучаствовал в 3 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 35 минут.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16293

      Алексей З 24 минуты назад

      Хватит врать , не сравнивает Ловчев Захаряна с Шевой.
      Уровень мастерства и таланта несопоставим.
      Ловчев констатирует факт, при этом по стариковски ворчит . Захарян уехал , это его выбор и его жизнь , вот и дайте ему спокойно осуществлять свои хотелки. Хватит уже эти патриотические лозунги по каждому поводу орать.

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      Рейтинг: +19942

      ilichkadr 27 минут назад

      Захаряну до Шевченко как Ловчеву до Луны пешком.

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