Ловчев сравнил Захаряна с Шевченко

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о переходе Арсена Захаряна в «Сосьедад».

«Арсен или играет мало в чемпионате, или вообще не играет – как в Лиге чемпионов. Пока происходит то, о чeм я говорил при отъезде.

Конечно, всe зависит от него, но я не видел, что он в России достиг своего потолка, что он не только в РПЛ, но и в «Динамо» сильнее всех на голову. Да, есть качества, при хорошей работе Шварца он был заметен, но не более того.

Это не тот человек, который отвечает за результат. Чтобы приехать в чемпионат Испании и там хотя бы выходить на поле, надо в России стать лучшим в своей команде и в самой лиге. Захарян выделялся в «Динамо», а последний год провeл просто плохо.

И пока всe идeт к тому, что Захарян в Испании будет иметь такой же сценарий, как у Алексея Миранчука в Италии. Может играть, потом может сидеть на лавке – мы видим редкие всплески, отсутствие стабильности. Возможно, там хорошо пожить, но люди-то едут совсем не за этим.

Арсен пока привыкает, как нам говорят. Хорошо, пусть будет так. Но я вспоминаю другие ситуации и хотел бы, чтобы на это равнялись наши ребята. Отъезд Шевченко – суперталанта из Украины. Как нам говорят, суперталант и Захарян.

Шевченко рвал в Италии с первого же сезона – забивать он начал, по-моему, с первого же матча. Тут надо помнить ещe и то, что, когда наши футболисты едут за мечтой, они ещe и страну представляют, весь наш футбол. Хочется пожелать Захаряну, чтобы он об этом не забывал никогда», – написал Ловчев в телеграме.