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Ловчев сравнил Захаряна с Шевченко

22 сентября 2023, 13:30
4

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о переходе Арсена Захаряна в «Сосьедад».

«Арсен или играет мало в чемпионате, или вообще не играет – как в Лиге чемпионов. Пока происходит то, о чeм я говорил при отъезде.

Конечно, всe зависит от него, но я не видел, что он в России достиг своего потолка, что он не только в РПЛ, но и в «Динамо» сильнее всех на голову. Да, есть качества, при хорошей работе Шварца он был заметен, но не более того.

Это не тот человек, который отвечает за результат. Чтобы приехать в чемпионат Испании и там хотя бы выходить на поле, надо в России стать лучшим в своей команде и в самой лиге. Захарян выделялся в «Динамо», а последний год провeл просто плохо.

И пока всe идeт к тому, что Захарян в Испании будет иметь такой же сценарий, как у Алексея Миранчука в Италии. Может играть, потом может сидеть на лавке – мы видим редкие всплески, отсутствие стабильности. Возможно, там хорошо пожить, но люди-то едут совсем не за этим.

Арсен пока привыкает, как нам говорят. Хорошо, пусть будет так. Но я вспоминаю другие ситуации и хотел бы, чтобы на это равнялись наши ребята. Отъезд Шевченко – суперталанта из Украины. Как нам говорят, суперталант и Захарян.

Шевченко рвал в Италии с первого же сезона – забивать он начал, по-моему, с первого же матча. Тут надо помнить ещe и то, что, когда наши футболисты едут за мечтой, они ещe и страну представляют, весь наш футбол. Хочется пожелать Захаряну, чтобы он об этом не забывал никогда», – написал Ловчев в телеграме.

  • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
  • Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
  • Он уже поучаствовал в 3 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 35 минут.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен Шевченко Андрей Ловчев Евгений
Комментарии (4)
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ilichkadr
1695379175
Захаряну до Шевченко как Ловчеву до Луны пешком.
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neim
1695384544
Евгений Серафимович, зачем сравнивать хрен с пальцем ? Шева уехал в Италию в 23 года и с киевским динамо к тому времени обыгрывал по моему Барселону, был сформировавшимся игроком в расцвете сил. Да к тому же он еще и нападающий. К чему этот чес ? Захаряну и другим молодым футболистам надо для команды сначала что-то сделать, а уже потом смотреть за бугор. И не слушать утырка пуделя, который на рекомендации скор.
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sochi-2013
1695391724
Заголовком извратили слова Ловчева.
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