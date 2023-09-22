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    • Филимонов раскритиковал Абаскаля: «Может, он хочет занять десятое место?»

    Филимонов раскритиковал Абаскаля: «Может, он хочет занять десятое место?»

    Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов оценил игру москвичей в сезоне РПЛ.

    «Пока результаты команды не впечатляют. Движение команды в турнирной таблице не говорит о том, что «Спартак» будет бороться за чемпионство.

    Не верю в чемпионство. Уже сейчас видно, что команда не показывает чемпионской игры. Это было понятно и по тому, как Абаскаль руководил красно-белыми в предыдущем сезоне. Как «Спартак» может бороться за чемпионство, не показывая уверенной игры?

    Не знаю, какие задачи стоят перед Абаскалем. Может, он хочет занять пятое или десятое место. Тогда да. Если руководство устраивает, значит, он будет работать. Но с такой игрой, повторюсь, чемпионства у «Спартака» не будет», – сказал Филимонов.

    • Команда Абаскаля идет на 6-м месте в РПЛ.
    • «Спартак» примет «Динамо» в субботу, 23 сентября.
    • Начало матча – в 19:00 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1880

      Таврида 35 минут назад

      Сам то Филимонов, помница, очень не хотел поехать со сборной на чемпионат Европы.

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