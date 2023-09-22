Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ – «Торпедо», 11 тур Первой лиги на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2023, в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«КАМАЗ: Анисимов, Абрамов, Аюкин, Полюткин, Пальцев, Кириллов, Бадртдинов, Горелов, Таликин, Фартуна, Укомский.

Главный тренер: Владимир Клонцак

«Торпедо: Бабурин, Журавлев, Калугин, Бородин, Юзепчук, Енин, Громыко, Чурин, Рейна, Лебеденко, Манелов.

Главный тренер: Пеп Клотет

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «КАМАЗ – «Торпедо»

Прямой эфир встречи пройдет на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», игру также будет транслировать «Фонбет».