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    • «КАМАЗ – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2023

    «КАМАЗ – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ – «Торпедо», 11 тур Первой лиги на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2023, в 19:30 по московскому времени.

    Предполагаемые составы команд:

    «КАМАЗ: Анисимов, Абрамов, Аюкин, Пальцев, Ратников, Гаглоев, Защепкин, Родин, Горелов, Таликин, Укомский.

    Главный тренер: Владимир Клонцак

    «Торпедо: Бабурин, Шляков, Калугин, Бородин, Юзепчук, Енин, Усанов, Чурин, Рейна, Гонгадзе, Манелов.

    Главный тренер: Пеп Клотет

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «КАМАЗ – «Торпедо»

    Прямой эфир встречи пройдет на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», игру также будет транслировать «Фонбет».

    Источник: «Бомбардир»

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