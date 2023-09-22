Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ – «Торпедо», 11 тур Первой лиги на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2023, в 19:30 по московскому времени.
Предполагаемые составы команд:
«КАМАЗ: Анисимов, Абрамов, Аюкин, Пальцев, Ратников, Гаглоев, Защепкин, Родин, Горелов, Таликин, Укомский.
Главный тренер: Владимир Клонцак
«Торпедо: Бабурин, Шляков, Калугин, Бородин, Юзепчук, Енин, Усанов, Чурин, Рейна, Гонгадзе, Манелов.
Главный тренер: Пеп Клотет
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «КАМАЗ – «Торпедо»
Прямой эфир встречи пройдет на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», игру также будет транслировать «Фонбет».