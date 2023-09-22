Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Месси не исключил, что сыграет на ЧМ-2026

22 сентября 2023, 07:46

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси допустил, что сыграет на ЧМ-2026.

«Не знаю, сыграю ли на ЧМ-2026, я уже говорил об этом. Не думаю об этом, потому что до турнира еще далеко, думаю о Кубке Америки-2024.

Цель – принять участие в Кубке Америки в США. Будет приятно сделать это, к тому же мы уже играли на Кубке Америки в США [в 2016 году], было здорово. Хоть мы и проиграли в финале, но турнир нам очень понравился: стадионы, атмосфера, поездки.

После Кубка Америки будет видно, все будет зависеть от самочувствия. Годы проходят, посмотрим, как я буду себя чувствовать. Возможно, в МЛС скорости в матчах иные. Будем смотреть за моим состоянием изо дня в день. До турнира еще три года», – сказал Месси.

  • Месси в 2022 году впервые в карьере выиграл ЧМ.
  • ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.

Еще по теме:
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году 7
Источник: Infobae
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Месси Лионель
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
09:41
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
Слуцкий ответил, считает ли себя медиатренером и кавээнщиком
09:13
Моуринью оценил состояние Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
2
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
2
Все новости
Все новости
Анчелотти прокомментировал поведение Винисиуса во время Эль Класико
2025.11.04 00:24
ФотоТолько одного игрока РПЛ вызвали в сборную Бразилии на ноябрьские матчи
2025.11.03 23:32
1
Месси побил мировой рекорд по ассистам
2025.10.15 13:46
Дуглас Сантос не собирался играть за сборную России
2025.09.18 13:26
14
Месси стал лучшим бомбардиром отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
2025.09.10 12:08
Анчелотти оценил шансы Бразилии выиграть чемпионат мира-2026
2025.09.10 11:47
Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут
2025.09.10 08:15
1
Отбор ЧМ-2026. Бразилия уступила Боливии, впервые проиграв при Анчелотти
2025.09.10 08:08
1
Отбор ЧМ-2026. Аргентина без Месси проиграла Эквадору
2025.09.10 07:48
Роналду опередил Месси по важному показателю
2025.09.07 00:45
Агент Дугласа Сантоса сказал, откажется ли игрок от российского паспорта
2025.09.06 20:49
Орлов: «У «Зенита» вырисовывается огромная проблема»
2025.09.06 20:08
7
38-летний Месси сделал заявление о будущем: «Этот момент приближается»
2025.09.05 22:56
ФотоОтаменди обратился к Месси, проведшему последний матч за сборную в Аргентине
2025.09.05 17:54
В «Зените» прокомментировали игру Сантоса и Энрике за сборную Бразилии
2025.09.05 16:48
1
Марадону вытеснили из топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины
2025.09.05 16:29
Известны 16 участников ЧМ-2026: полный список
2025.09.05 08:25
6
Стали известны еще три участника ЧМ-2026
2025.09.05 07:09
Отбор ЧМ-2026. Дубль Месси принес Аргентине победу над Венесуэлой (3:0)
2025.09.05 07:02
Отбор ЧМ-2026. Зенитовцы помогли Бразилии разгромить Чили на «Маракане» (3:0)
2025.09.05 06:57
2
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Реакция Семака на возвращение статуса легионера к Дугласу Сантосу
2025.09.04 12:49
1
Трамп хочет, чтобы Месси сыграл на ЧМ-2026
2025.08.28 18:40
1
Юрист объяснил, в каком случае Дуглас Сантос снова станет легионером в РПЛ
2025.08.26 14:19
12
Медведев тремя словами прокомментировал вызов Дугласа Сантоса из «Зенита» в сборную Бразилии
2025.08.26 13:40
9
В сборной Бразилии прокомментировали вызов Дугласа Сантоса
2025.08.26 12:35
9
Анчелотти объяснил отсутствие Неймара в заявке сборной Бразилии
2025.08.26 01:10
1
ФотоДва игрока «Зенита» – в составе сборной Бразилии на сентябрьские матчи
2025.08.25 21:53
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+