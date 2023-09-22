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    Месси не исключил, что сыграет на ЧМ-2026

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси допустил, что сыграет на ЧМ-2026.

    «Не знаю, сыграю ли на ЧМ-2026, я уже говорил об этом. Не думаю об этом, потому что до турнира еще далеко, думаю о Кубке Америки-2024.

    Цель – принять участие в Кубке Америки в США. Будет приятно сделать это, к тому же мы уже играли на Кубке Америки в США [в 2016 году], было здорово. Хоть мы и проиграли в финале, но турнир нам очень понравился: стадионы, атмосфера, поездки.

    После Кубка Америки будет видно, все будет зависеть от самочувствия. Годы проходят, посмотрим, как я буду себя чувствовать. Возможно, в МЛС скорости в матчах иные. Будем смотреть за моим состоянием изо дня в день. До турнира еще три года», – сказал Месси.

    • Месси в 2022 году впервые в карьере выиграл ЧМ.
    • ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.

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    Источник: Infobae

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